Zakaj se avtomobilski šefi bojijo Borisa Johnsona?

Boris Johnson je zdaj uradno postal premier Združenega kraljestva in s tem še dodatno povečal zaskrbljenost avtomobilskih proizvajalcev. Foto: Reuters

Novemu premierju je vseeno za avtoindustrijo

Johnson je v prvem govoru v vlogi premierja pred svojo rezidenco na Downing Streetu 10 ponovil, da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra zapustilo Evropsko unijo, poroča britanski BBC. To se bo zgodilo tudi brez dogovora z Evropsko unijo in brez trgovinskega dogovora.

Avtomobilski proizvajalci z Otoka že dlje časa opozarjajo na brexit brez dogovora, ki bo pustil katastrofalne posledice za podjetja. Zmanjšal se bo dobiček, zmanjšati bodo morali delovno silo in dobavne verige bodo pretrgane. Toda Johnson je v zadnjih treh letih pokazal, da mu je povsem vseeno za avtomobilsko industrijo. To je potrdil leta 2017, ko je na Twitterju zapisal: ''Verjamem, da bodo v prihodnjih 20 letih tradicionalna avtomobilska podjetja izginila, saj bomo presedlali na avtonomna vozila.''

Honda in Ford že storila pomembna koraka

Sedaj, ko je tudi uradno postal britanski premier, ni nobenih indicev, da bo Johnson prisluhnil avtomobilistom, kljub jasnemu opozorili Honde in Forda. Oba proizvajalca bosta namreč zaprla svoji tovarni v Veliki Britaniji, Američani pa se že pripravljajo na najhujši scenarij in kopičijo zaloge rezervnih delov.

Jasno je Johnsona opozoril tudi eden najuspešnejših izvršnih predsednikov Carlos Tavares, ki je skupino PSA na nov nivo. ''Brexit brez dogovora ne pride v poštev. To bi bilo slabo za Veliko Britanijo, zelo slabo za Evropo in zelo slabo za vse.''

Honda in Ford sta že uradno potrdila, da zapirata tovarni v Veliki Britaniji. V primeri brexita brez dogovora bi se za podoben korak lahko odločili tudi drugi proizvajalci. Foto: Gašper Pirman

55 tisoč evrov izgube na minuto

Analitiki predvidevajo, da bo avtomobilska industrija v primeru odhoda brez dogovora na minuto izgubila 50 tisoč funtov (55 tisoč evrov). Največje težave bodo zaradi državnih mej, posledično bo zelo omejena dobava delov.

Avtomobilska industrija je v zadnjih dvajsetih letih na Otoku vzcvetela, njihova nekonkurenčnost pa bo poskrbela, da bo država zaostala še na enem področju. Britanci s tem zagotovo ne bodo pridobili. Johnson se ne zaveda, da bo pahnil britansko avtoindustrijo v globoko krizo.

Težave je imel že leta 2016, tik pred referendumom. Ni razumel velike želje prebivalcev po nakupu nemškega avtomobila, zato je predlagal, da se mora uvesti dodatna carina za uvoz nemških avtov.

Ignorirati opozorila in upati na najboljše

Zagovorniki brexita niso pričakovali pogajalsko neizprosne Evrope, zato so enostavno ignorirali zaskrbljene proizvajalce avtov ali pa povsem nepotrebno v nebo kovali britanske proizvajalce. Januarja je Johnson še enkrat razburkal javnost, ko je na radiu izjavil, da bi on bolje vodil znamko Jaguar Land Rover, kot njen izvršni direktor Ralf Speth. Njegove frustracije so se v največji meri razkrile, ko sta BMW in Airbus opozarjala na katastrofalne posledice brexita brez dogovora - na njihova opozorila se je odzval je z besedami ''je**š posel''.

Bo na koncu zmagala pragmatičnost?

Johnson je poznan po svojih spreminjajočih se pogledih na težave. Leta 2015 je pred volitvami hvalil avtomobilsko industrijo v Veliki Britaniji in jo opredelil, kot eno najlepših zgodb o uspehu v zgodovini države. Ali bo njegova politična pragmatičnost, sedaj, ko je dejansko prevzel vajeti države, spremenila potek dogodkov ne ve nihče. Je pa dejstvo - Johnson bo moral na svojo stran pridobiti vse avtomobilske proizvajalce, sicer zna imeti precejšnje težave. Do sedaj ga je uradno podpiral le minorni proizvajalec Ginetta.

Britanska vlada je skupini JLR pred kratkim pomagala z 500 milijoni funtov, ki jih lahko porabi za razvoj električnih avtov. Ravno s takšnimi finančnimi vložki države lahko Johnson spravi avtomobiliste na svojo stran ter jim pomaga v primeru odhoda brez dogovora.

Skupina Jaguar Land Rover je od države dobila 500 milijonov funtov težko injekcijo pomoči s katero bodo lažje razvijali električna vozila. Foto: Gašper Pirman