Koliko so zaslužili letos? Vsi avtomobilisti niso veseli.

Čeprav je prodaja koncerna Volkswagna nekoliko padla, je dobiček kljub temu v drugem četrtletju kar 30 odstotkov višji. To je predvsem zasluga prodaje pri znamkah Porsche in Audi, prav tako tudi Škoda.

Foto: Gašper Pirman

Kljub ohlajanju prodaje, vlaganjem v nove tehnologije in okoljevarstvenim izzivom so nekateri avtomobilski proizvajalci letos že zaslužili več milijard evrov. Menedžerji postajajo vse bolj previdni in letos napovedujejo upad v zadnjih letih zelo visokih dobičkov.

Avtomobilska industrija se ne nahaja na prelomu le zaradi novih pogonov, temveč tudi zaradi napovedanega zmanjšanja dobičkov. Leta stalne visoke rasti se očitno končujejo, vse več stroškov pa proizvajalcem predstavljajo tudi potrebna vlaganja v nove tehnologije, prestrukturiranja, nekateri tudi z napovedmi zapiranja tovarn in odpuščanj.

Nižja prodaja, višji prihodki Volkswagna

Medtem ko bo skupina Renault svoje poslovne rezultate za drugo četrtletje predstavila danes, so pri njihovem glavnem evropskem tekmecu Volkswagnu že z zadovoljstvom prikazali svoje. Čeprav je prodaja koncerna nekoliko padla, je dobiček kljub temu v drugem četrtletju kar 30 odstotkov višji. To je predvsem zasluga prodaje pri znamkah Porsche in Audi, prav tako tudi Škoda.

Prodaja koncerna je padla za 1,8 odstotka, dobiček pa so povečali s 3,9 na 5,1 milijarde evrov. Na veliko razliko je vplival tudi lanski enkraten strošek v tem obdobju, ki je bil povezan še z dizelsko afero Dieselgate.

Rast Škode in Porscheja, slabše Audi

Osrednja znamka Volkswagen je v prvem polletju povečala dobiček z 2,1 na 2,3 milijarde evrov.

Škoda je v enakem obdobju povečala dobiček za tri milijone evrov (na 824 milijonov), Porsche pa je dobiček povečal za 2,5 odstotka na 2,1 milijarde evrov.

Operativni zaslužek Audija je v tem obdobju padel z 2,8 na 2,3 milijarde evrov. Na ta padec je vplivalo več razlogov, med njimi umik določenih modelov, zamuda v prodaji zaradi standardov WLTP, vlaganja v nove modele in tehnologije …

Audi se v boj s premijskima tekmecema Mercedes-Benzom in BMW spušča tudi z novim modelom Q3 sportback. Foto: Audi

Linda Jackson uspešno vodi znamko Citroen, ki spada pod streho koncerna PSA Peugeot Citroen. Del tega je tudi Opel. Foto: Reuters

PSA zadovoljen z optimizacijo poslovanja in integracijo znamke Opel

Veseli so tudi pri francoskem koncernu PSA Peugeot Citroen. Njihovi prihodki so znašali 38 milijard evrov, dobiček v tem obdobju pa je zrasel za 11 odstotkov na 3,3 milijarde evrov. Tudi njim je to uspelo kljub globalno opaznemu padcu prodaje za 13 odstotkov. PSA ima še največ težav na Kitajskem, kjer želijo razširiti svoj trenutno predvsem evropski avtomobilski posel.

Daimler in BMW pričakujeta letos precej nižji dobiček kot lani

Koncern Daimler je v drugem četrtletju zabeležil 1,5 milijarde evrov izgube, kar je bila posledica tudi zamenjave Takatinih zračnih blazin. Letos pričakujejo rahlo višje prihodke kot lani, prodaja vozil pa bo ostala na približno enaki ravni. Dobički bodo zaradi dodatnih stroškov letos precej nižji kot lani, napovedujejo v vodstvu koncerna, ki ga zdaj vodi Ola Kallenius.

Fordov visok dobiček odnesli enkratni stroški s prestrukturiranjem

Zaradi stroškov s prestrukturiranjem, odpuščanjem in zapiranjem tovarn je imel slabšo četrtletje tudi Ford. Dobiček jim je zato v zadnjem četrtletju padel za 86 odstotkov, brez tega pa bi zaslužek upadel za zgolj dva odstotka na 1,6 milijarde dolarjev. Ford je v Evropi zaslužil 53 milijonov dolarjev, globalni prihodki pa so ostali skoraj enaki kot v enakem obdobju lani – slabih 39 milijard dolarjev.

Tesla uspešno povečuje prodajo, a visoka vlaganja v nove modele, gradnjo tovarn in polnilno infrastrukturo povzročajo izgube. Foto: Gregor Pavšič

Tesli raste prodaja, izgube se kopičijo

Tesla je v drugem četrtletju prodala 95 tisoč, proizvedla pa 87 tisoč vozil. Povprečna cena modela 3s je ostala ista kot aprila na 50 tisoč dolarjih. Tesla je v prvi polovici letošnjega leta kupcem dostavila 158.200 vozil, kar pomeni, da jih mora v drugem polletju še več kot 200 tisoč, da uresniči lastne napovedi. Vodstvo podjetja napoveduje izboljšanje proizvodnje v obstoječih tovarnah in dobičkonosnost že v tretjem četrtletju.

Nissan napovedal odpuščanja

Nissan namerava po občutnem padcu dobička v prvem četrtletju poslovnega leta zapreti 12.500 delovnih mest. Globalne proizvodne zmogljivosti bodo do konca poslovnega leta 2022/23, torej do 31. marca 2023, zmanjšali za desetino.

Nissan je v prvem četrtletju tekočega poslovnega leta, ki se je začelo 1. aprila, utrpel zmanjšanje dobička iz poslovanja za 98,5 odstotka na 1,6 milijarde jenov (13,3 milijona evrov). Tudi analitiki so pričakovali padec, a zgolj za 66 odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za 94,5 odstotka na 6,4 milijarde jenov (53 milijonov evrov). Hkrati so se prihodki zmanjšali za 12,7 odstotka na približno 2400 milijard jenov (20 milijard evrov). Kljub temu je Nissan ob objavi četrtletnih poslovnih rezultatov ohranil svoje napovedi za celotno poslovno leto in še naprej cilja na 170 milijard jenov (1,4 milijarde evrov) čistega dobička.