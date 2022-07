Zakaj odhod? Tri leta predčasno odslovili predsednika VW.

Oliver Blume pri Volkswagnu dela od leta 1994. Foto: Reuters Herbert Diess končuje svoje delo pri Volkswagnu. S prvim septembrom bo moral zapustiti pisarno v Wolfsburgu, je bila odločitev nadzornega sveta največjega proizvajalca avtomobilov v Evropi. To bo tri leta pred koncem pogodbe in štiri leta zatem, ko je tja prvič vstopil in prevzel Volkswagen v veliki krizi. Bil je tisti, ki je prevzel krmilo po dizelski aferi Dieselgate in ki je Volkswagen popeljal na pot drugačnega vodenja in predvsem novih izzivov. Ko bo septembra odšel iz Wolfsburga, številni njegovi projekti še ne bodo končani.

Diess je delal tisto, kar so si želeli investitorji. Zelo odločno je Volkswagen zapeljal na pot elektromobilnosti. Družbo je želel preoblikovati iz klasičnega avtomobilskega proizvajalca v visokotehnološko podjetje. Diess je za tehnološki cilj postavil ameriško Teslo in v Nemčiji rad gostil njihovega predsednika Elona Muska. Vodil je projekt ločene programske enote Cariad, ki je zdaj eden njegovih še neuresničenih projektov.

Čeprav je bil razvoj usmerjen v elektromobilnost, je Volkswagen trenutno prodajno še zelo uspešen tudi s klasičnimi avtomobili. Foto: Gašper Pirman

V dveh letih je moral privarčevati pet milijard evrov, peljati Volkswagen v okvire tehnološkega podjetja …

Za nekatere je spremembe uvajal prepočasi, za preostale odločno prehitro. Med temi sta bili očitno tudi družini Piech in Porsche, ki imata glasovalno večino v nadzornem svetu in naj bi neuradno "poskrbeli" za odhod 63-letnega Avstrijca. Sindikat zaposlenih je bil prav gotovo tudi nasprotnik Diessovega vodenja.

Ta je opozarjal, da s prehodom na električne pogone podjetja čakajo odpuščanja ter da morajo začeti avtomobile izdelovati veliko hitreje in manj zapleteno. Kot primer učinkovite velikoserijske proizvodnje je spet izpostavljal Teslo, ki je medtem v Berlinu tovarno zgradila skoraj na Volkswagnovem dvorišču. Ko je po dizelski aferi najprej prevzel znamko Volkswagen, je moral najti način, kako v dveh letih privarčevati pet milijard evrov. Take naloge predsednika podjetja, ki se je znašlo pred pomembnimi odločitvami za prihodnost, so same po sebi napovedovale spore s sindikati.

Kako se bodo odzvali investitorji?

Novi predsednik Volkswagna bo dobro znani Oliver Blume. "To je pravi avtomobilski človek," pravijo analitiki. Blume bo še naprej vodil tudi znamko Porsche. Sindikati bodo morda pomirjeni, vprašanje pa je, kaj bo z investitorji. Zamenjava kaže, da se bo težnja po spremembah pri Volkswagnu delno ohladila ali vsaj malo upočasnila, dvojna vloga Bluma pa je lahko tudi negativen signal ob Porschejevih pripravah za vstop na borzo.

Prav javno lastništvo tega podjetja bi bilo lahko zelo pomembno za financiranje Volkswagnovega električnega razvoja. Vrednost Volkswagnove delnice je bila pod Diessom stabilna, v zadnjem letu pa je izgubila 24 odstotkov vrednosti.