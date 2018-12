Zakaj nam akumulator pozimi povzroča težave?

Preden se odpravimo na pravo zimsko avanturo, moramo poskrbeti tudi za to, da bo avtomobil tehnično brezhiben in pripravljen na težke zimske razmere – ne samo zimske pnevmatike, preveriti morate tudi stanje svojega akumulatorja.

Še pred prvim mrazom preverite stanje vašega akumulatorja, sicer se lahko zgodi, da vas bo pustil na cedilu. Foto: Getty Images

Ni hujše preglavice, kot je ta, da se nam med potjo pokvari avtomobil, ravno takrat, ko zima kaže najbolj ostre zobe, ko sneži, piha in se temperature močno spuščajo pod ledišče. Ali pa ko se nam zjutraj mudi v službo in avtomobil kljub večkratnim poskusom in moledovanjem nikakor noče vžgati. Da, to so precej pogosti zimski scenariji, ki se večinoma zgodijo zato, ker pred zimo nismo preverili stanja svojega avtomobila.

Vaše vozilo pred zimo potrebuje "generalko"

15. november je datum, ki ga ima večina lastnikov avtomobilov zapisanega v koledar. Takrat je namreč čas, da svoje jeklene konjičke oblečemo v zimsko obutev. Strokovnjaki opozarjajo, da bi morali hkrati opraviti še manjši pregled avtomobila, saj zunanje temperature močno vplivajo na najrazličnejše dele avtomobilskega sistema.

Ne samo zimske gume, avtomobil pozimi potrebuje prav posebno "generalko".

V prvi vrsti je treba preveriti delovanje luči in še stanje nadomestnih oziroma rezervnih žarnic ter jih po potrebi dopolniti. Preverite tudi hladilno tekočino v hladilniku avta, ki mora imeti dodano sredstvo proti zmrzovanju – to naj bi varovalo hladilno tekočino pred zmrzovanjem vsaj do temperature –25 stopinj Celzija. V posodo za pralno tekočino natočite zimsko pralno sredstvo, temeljito pa preglejte tudi metlice brisalnikov.

Večja obremenitev je eden od glavnih razlogov, zakaj je akumulator pozimi podvržen okvaram. Foto: Gregor Pavšič

Pozimi je akumulator še bolj podvržen obremenitvi in posledično tudi okvaram. Eden od razlogov je predvsem ta, da je v tem času bolj obremenjen – ogrevanje kabine, sedežev, prednjega in zadnjega vetrobranskega stekla …, saj ventilator v avtomobilu pogosto dela z vso močjo.

Težavne so predvsem krajše poti, saj generatorju ne uspe napolniti akumulatorja. Poleg tega pozimi elektrokemični procesi zaradi mraza in vlage potekajo počasneje.

Akumulator ima pri 0 stopinjah Celzija le 80 odstotkov svoje zmogljivosti, pri –20 stopinjah Celzija pa le še 50 odstotkov.

Da bi se izognili temu, da bi vas akumulator pozimi pustil na cedilu, je zato pomembno, da še pred prvim hudim mrazom preverite njegovo stanje. Zapeljite se do prvega servisa, kjer vam bodo preverili napetost baterije. Pri tem je pomemben podatek, da akumulatorji v novih avtomobilih ob normalni rabi v povprečju dočakajo pet do sedem let. Pomembno je torej, da ukrepate pravočasno, poskrbite za preventivo in ne čakate, da se vas akumulator pokvari.

Ključno pa je tudi redno vzdrževanje: Pri klasičnih akumulatorjih je treba občasno dolivati destilirano vodo. Če pa imate akumulator tehnologije AGM ali GEL, vam vode ni treba dodajati, ker so hermetično zaprti in zato ne potrebujejo vzdrževanja. V vsakem primeru je priporočljivo, da poskrbite za čistočo površine – s krpo očistite ohišje in pole baterije namažite s posebnim mazivom.

Ne pozabiti: avtomobil je treba počistiti. Ne čakajte, da se sneg sam stopi. Foto: Getty Images Ste med tistimi, ki ob prvem večjem sneženju pustite avtomobil pod debelo snežno odejo in počakate, da narava naredi svoje in se sneg stopi? Čisto možno je, da boste ob prvem poskusu žalostno obupali nad tem, da bi vaš avtomobil vžgal. Vlaga je namreč tudi nedvomno eden od večjih sovražnikov akumulatorja.

Kaj storiti, ko se akumulator izprazni?

Če se je akumulator res le izpraznil in ne gre za resnejšo okvaro, je avtomobil preprosto vžgati s pomočjo kablov in energije iz drugega vozila.

Delujoči avtomobil parkirate nasproti tistega s praznim akumulatorjem in ga pustite prižganega. S premostitvenim kablom ju povežete tako, da preverite označbe na obeh koncih kabla – vsak konec ima svoj plus in svoj minus.

Oba avtomobila najprej povežemo z rdečim kablom. Foto: Getty Images

Pazite na pravilno razporeditev kablov: najprej oba avtomobila povežete s kablom rdeče barve, in sicer na vodnik plus. Nato enako storite še s črnim kablom, ki ga namestite na vodnik minus.

Pri novejših akumulatorjih, ki imajo nameščen merilnik temperature napetosti, je treba črni kabel namestiti na kovinski del motorja.