Zakaj mladi potrebujejo dodatno spodbudo in pomoč?

Imate tudi vi doma mladega voznika, ki je pred kratkim zmagovito pomahal z vozniškim izpitom v roki in željami po novih cestnih avanturah? Še preden se jih dejansko loti, skupaj preberita, kakšna so priporočila inštruktorja varne vožnje, da bo tudi sam lahko vestno prispeval k bolj varni in brezskrbni vožnji.

Javna agencija RS za varnost v prometu navaja, da se vozniki, ki so stari med 18 in 24 let, precej bolj strinjajo s trditvijo, da je prehitra vožnja za 20 km/h v naselju bolj prijetna, saj tako hitreje pridejo na cilj. Foto: Getty Images

Ali ste vedeli, da sta najpogostejša vzroka za nesrečo pri mladih izguba nadzora nad vozilom in neprilagojena hitrost? In da je število nesreč s smrtnim izidom pri mladih od 15. do 24. leta skoraj dvakrat večje kot pri bolj izkušenih voznikih?

"Da so statistike med mladimi slabe, je več razlogov, predvsem jih gre iskati v pomanjkanju strahu pred kritičnimi situacijami ter relativno majhnem številu prevoženih kilometrov, kar bistveno zmanjša možnost predvidevanja kritičnih situacij na osnovi vozniških izkušenj," pojasnjuje Manuel Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje in inštruktor varne vožnje.

Mlade moramo zato ozavestiti, poudarja Pungertnik, da lahko s svojim ravnanjem v prometu pripomorejo k še bolj varnemu in tekočemu odvijanju prometa. Zavedati pa se moramo, da bodo to ozaveščenost med mladimi širili njihovi vrstniki, kar pomeni, da moramo deležniki, ki delujemo tudi na področju prometne preventive, poiskati posameznike, ki bodo za zgled, ter s tem ustvarjati promotorje varne mobilnosti.

Nova znanja prek delavnic za mlade voznike

Mladi voznik dobi vozniško dovoljenje z veljavnostjo za dve leti in se mu podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. Delavnice se lahko udeleži po preteklih vsaj šestih mesecih od pridobitve vozniškega dovoljenja.

Poudarek je potem predvsem na praktičnem delu usposabljanja na poligonu, kjer se vozniki seznanijo z najpogostejšimi kritičnimi situacijami v prometu ter s tem, kako jih reševati.

"V Sloveniji smo lahko ponosni, da se uvrščamo med države, ki ima dvostopenjski program pridobitve vozniškega dovoljenja. Izboljšana prometna varnost v tej starostni skupini dokazuje, da sistematično delo z mladimi vozniki daje rezultate, kar nas uvršča med dobre prakse na evropski ravni," pojasnjuje Manuel Pungertnik. "Zelo uveljavljen in dobro sprejet sistem ima npr. Avstrija, ki poleg vsebin, ki jih vključuje slovenski program, od voznika zahteva še preizkus varčne vožnje. Podoben program je že dlje časa v veljavi tudi na Norveškem."

Več prakse in več spoznavanja kritičnih situacij – to je osnova za bolj varno vožnjo

Pungertnik opaža, da mladi zelo dobro sprejemajo novoosvojene veščine, ki jih pridobijo na delavnicah. "Večina ne dvomi o njegovi koristnosti oziroma dodani vrednosti, še posebej s tega vidika, ker je teoretični del podkrepljen s praktičnim, kjer sami ugotavljajo, česa v prometu ni mogoče storiti (fizikalnih zakonitosti ni mogoče 'pretentati') in kjer spoznajo, kako voziti, da krtičine situacije nastanejo čim manjkrat."

Da bi zmanjšali število prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi, in jih spodbudili k varni vožnji, veljajo za to skupino strožji predpisi. Foto: Getty Images Dodana vrednost programa, je prepričan Pungertnik, je tudi v tem, da se izvaja v varnem okolju poligona. Poleg tega se mladi vozniki dodobra seznanijo z delovanjem zavornega sistema ABS, zaviranje v sili večkrat ponovijo in ga tako tudi dodobra spoznajo. S tem se poveča verjetnost, da ga bodo znali po opravljanjem programu uporabiti v morebitnih kritičnih situacijah na cesti. Prav tako je z vsemi drugimi elementi aktivne varnosti, ki jih preizkusijo.

Ozaveščanje mladih pa ni dovolj, tudi starši in izkušenejši vozniki bi morali s svojim vzorom vplivati na vozniško kulturo mlajših generacij. S tem se strinja tudi Pungertnik.

"Četudi druge starostne skupine voznikov o mladih voznikih običajno nimajo zelo naklonjenega mnenja, ugotavljamo, da iz šol vožnje načeloma prihajajo zelo dobro usposobljeni in ozaveščeni mladi vozniki, ki pa jim seveda manjkajo dolgoletne vozniške izkušnje. Večjo težavo vidimo v tem, da jim njihovi vzorniki (starši, osebe, ki so jim blizu, tudi vrstniki in drugi vozniki) s svojim načinom vožnje in udeležbe v prometu prepogosto ne dajejo pozitivnega zgleda."

Foto: Getty Images

Mladi vedno bolj odgovorni vozniki

Ni vse tako črno in mladi, tudi zaradi številnih aktivnosti in stalnega ozaveščanja iz različnih organizacij in ne nazadnje tudi medijev, so pokazali konkretne rezultate. Prvi pokazatelj, da je kultura vožnje med mladimi na višji ravni, kot je bila nekoč, dodaja Pungertnik, je predvsem v tem, da je mladih voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, precej manj, kot jih je bilo v preteklosti. Nedvomno pa skrbi uporaba mobilnih telefonov (snemanje, družbena omrežja, pisanje sporočil …), ki žal postaja stalnica tudi v prometu. A pri tem mladi niso izjema oziroma to počnejo tudi drugi udeleženci v prometu. Na delavnici veliko pozornost zato namenijo tudi tej problematiki.

Ekstremne razmere zahtevajo še več praktičnega znanja.

