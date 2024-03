Zadnji iz tovarne: slovo še za eno Audijevo ikono

Audi je lani prodajo modela R8 povečal za skoraj polovico na 1.591 vozil, a to je bilo premalo, da bi R8 še naprej ostal v ponudbi. Tako so v tovarni v Heilbronnu v Nemčiji izdelali še zadnji primerek R8.

Tako se poslavlja še ena izmed Audijevih ikon, ki je izstopala po svoji superšportni zasnovi in sredinsko postavljenemu atmosferskemu motorju V10. Največ so jih na letni ravni prodali leta 2008 in sicer več kot pet tisoč, predlani pa nato še komaj tisoč. Skupno so jih na ceste od leta 2005 poslali več kot 38 tisoč.

Sestrski model R8 je bil lamborghini huracan. Ta bo dobil naslednika, a prav tako ne več z atmosferskim motorjem V10. Naslednik, ki ga bo Lamborghini s pomočjo odličnih finančnih rezultatov razvil samostojno in brez sodelovanja z Audijem, bo dobil hibridni pogon - domnevno na osnovi bencinskega motorja V8.

Neposrednega naslednika R8 vsaj uradno še nima. Če bo to postal električni superšportnik, ga na cestah še nekaj let ne bo.