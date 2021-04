Za zgled si je vzel golfa: po štirih letih svež zagon za pola #foto

Polo je pravi velikan v avtomobilskem svetu, čeprav gre za enega manjših avtov pri Volkswagnu. V petdesetih letih so jih prodali več kot 18 milijonov in že od svojih začetkov je eden bolje prodajanih modelov v Evropi. Nemci so aktualno generacijo posodobili, jo naredili bolj privlačno in pola opremili še z naborom najnovejše tehnologije. Ravno pravi čas, ko je prodaja zaradi novejših tekmecev začela upadati.

Ker gre za prenovo in ne za novo generacijo, so kozmetične spremembe omejene na malenkost spremenjene žaromete in odbijača. Od zdaj bo polo serijsko opremljen z lučmi LED spredaj in zadaj, sprednje med seboj lahko povezuje še svetlobna linija, na seznamu dodatne opreme pa bodo še matrični žarometi. Od koncernskih modelov je dobil tudi številna varnostna pomagala, med njimi tudi aktivni tempomat, sistem za nenamerno menjavo voznega pasu in druga.

Zgleduje se po golfu

V notranjosti se prav tako kaže velik vpliv golfa, kjer prednjači enaka klimatska naprava z na dotik občutljivimi ploščicami. Na seznam serijske opreme so se preselili 20-centimetrski digitalni merilniki in bistveno manjši 16,5-centimetrski zaslon na dotik. Z nakupom boljše opreme bo polo opremljen z večjimi digitalnimi merilniki in osrednjim zaslonom na dotik. Tudi pri paketih opreme so pri Volkswagnu pogledali h golfu, kupcem bodo po novem na voljo osnovni paket, life, style, R-Line in na vrhu GTI.

Štirje motorji, vsi s tremi valji

V prenovljenem polu bodo na voljo štirje motorji, prav vsi litrski trivaljniki in tri bo poganjala še turbina. Vstopni motor bo atmosferski trivaljnik z 59 kilovati. Veliko več zanimanja bo za oba prisilno polnjena motorja z močjo 70 in 81 kilovatov. Četrta možnost, za katero pri nas praktično ni zanimanja, pa bo motor s pogonom na stisnjen zemeljski plin s 66 kilovati.

Polo bo v Slovenijo zapeljal ob koncu letošnjega leta ali na začetku prihodnjega leta.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen