Za zbiratelje? Kar 550 “konjev” in ročni menjalnik.

Porsche je lani izdelal prvega od štirih načrtovanih modelov iz posebne serije, s katerimi izpostavljajo tradicijo in zgodovino znamke. Lani so na ceste poslali porscheja 911 targo 4S heritage design, zdaj pa novost predstavlja porsche 911 sport classic.

Foto: Porsche

Ta avtomobil so izdelali na tehnični osnovi modela 911 turbo. Poganja ga 3,7-litrski šestvaljnik z močjo 405 kilovatov (550 “konjev” , ki se bodo na zadnji kolesi prenašali prek sedemstopenjskega ročnega menjalnika. To bo torej najzmogljivejši 911 z ročnim menjalnikom. Model 911 turbo je namreč na voljo le s samodejnim menjalnikom PDK, od njega pa je 70 kilogramov lažji. Do 100 kilometrov na uro bo avtomobil pospešil v 4,1 sekunde.

Sestavni del avtomobila bodo keramične zavore, športno podvozje, spredaj 20- in zadaj 21-palčna kolesa. Do 100 kilometrov na uro bo avtomobil pospešil v 4,1 sekunde. Nepogrešljiv del avtomobila je tudi posebna srebrna barva, ki spominja na kultni porsche 356.

Spominja na pet let stari 911

Bistvo je namreč prav v zgodovini in ta posebej izdelani porsche spominja na 911 carrero RS 2.7 iz leta 1972. Med njima je torej natanko petdeset let razlike.

Porsche bo skupno izdelal 1.250 primerkov 911 sport classic. Prvi kupci jih dobijo letos julija, v Nemčiji bo cena zanj od 272 tisoč evrov naprej.

Foto: Porsche

Foto: Porsche