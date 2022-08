Za Slovence tudi tesla, ki je lahko 14.500 evrov cenejša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji je prvič mogoče naročiti teslo model Y z enojnim elektromotorjem, ki je lahko do 15.500 tisoč evrov cenejša.

Različica z enojnim elektromotorjem je v Sloveniji 11 tisoč evrov cenejša od različice "long range" z dvojnim elektromotorjem, če pa upoštevamo še morebitno subvencijo Eko sklada (dražji model Y je ne more dobiti), pa je cenovni prihranek 15.500 evrov.

Kaj prinaša enojni motor?

Doseg po WLTP se s tem zmanjša za okrog 80 kilometrov in znaša do 455 kilometrov. Pospešek do 100 kilometrov na uro je slabi dve sekundi slabši, najvišja hitrost pa je ista (217 kilometrov na uro). Za tako teslo bo treba v Sloveniji odšteti vsaj 56 tisoč evrov.

Največji aduti modela Y, ki kljub manjši moči in dosegu ostajajo nespremenjeni, so: najbolj celovita izkušnja polnjenja, odličen vmesnik in predvsem izjemna prostornost − model Y ima skupno 2.158 litrov prostornine vseh prtljažnih odprtin.

Moč polnjenja je omejena do največ 170 kilovatov. Prve tovrstne modele Y bo Tesla za evropski trg izdelovala na Kitajskem.