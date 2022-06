Teslin nočni “šov” sredi Ljubljane: kaj vse zmore? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za uporabnika je tesla mnogo več kot le “gadget” na štirih kolesih, je pa res vsekakor tudi to. Zmore veliko tistega, kar drugi avtomobili ne znajo, in ta posebnost je tudi eden njenih adutov. Marsikateri “trik” ni zelo uporaben, je pa zabaven in kaže vse nove stvari, ki jih električni avtomobil lahko počne.