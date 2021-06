Za njim se obračajo glave: da, tudi to je renault #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Renaultu so držali obljubo in so ravno pred začetkom poletja v Slovenijo pripeljali nov model. Čeprav ima v imenu zapisano megane, sloni na arhitekturi namenjeni manjšim modelom (clio, captur), z drzno zunanjo podobo pa bo predvsem lovil mlajše kupce in tiste, ki si želijo na cesti izstopati. Na slovenske ceste bo zapeljal po ceni 23 tisoč evrov.

Moramo priznati, prav prijetno smo bili presenečeni nad zunanjo podobo novega megana conquesta. Čeprav se na njegovo ime še nismo popolnoma navadili in bi lahko marsikomu povzročal kar precej težav pri izgovorjavi, moramo privzdigniti kapo Francozom, ki so spet ubrali svojo smer in v razred kompaktnih športnih terencev poslali nekaj unikatnega.

Ni bilo mimoidočega, ki se ne bi obrnil za njim

Da ne gre za povsem običajen model priča že pogled na motorno paleto. Mi smo sedli za volan 1,6-litrskega hibrida e-tech z 105 kilovati. Na voljo sta tudi dva močnejša 1,3-litrska bencinska motorja s tehnologijo blagega hibrida, eden ima 103 in drugi 119 kilovatov .Tudi paketi opreme so zasnovani nekoliko drugače, vse skupaj se začne že pri zelo dobro opremljenem paketu zen, nadaljuje pri paketu intens in konča pri športno obarvanem RS-line.

Profil megana conquesta je ena od njegovih najbolj izrazitih značilnosti. Omogoča prepoznavnost na prvi pogled in razkriva istovetnost dinamičnega športnega terenca. Postavljen je na velika kolesa s premerom 690 mm, dolg je 4.568 mm, visok 1.571 mm in ima 2.720 mm veliko medosno razdaljo. Na cesti je vsekakor posebnež, ki poskrbi za obračanje glav. Med fotografiranjem nas je ogovoril par, ki kar nikakor ni mogel verjeti, da gre za renaulta. Še posebej, če se obarva v prepoznavno oranžno barvo in paket RS-line.

Spredaj je zelo podoben ostalim družinskim članom, razlika nastane zadaj, kjer ima megane conquest povsem samosvojo strešno linijo. Foto: Gašper Pirman

Skupni geni s capturjem in cliom so očitni

V notranjosti je voznikov prostor poznan. Pred voznikom je postavljen barvni digitalni merilniki z diagonalo 11, 18 ali 26 cm (4,2'', 7'' ali 10,2'', odvisno od različice). Na sredini armaturne plošče je pokončno postavljena digitalna instrumentna plošča z diagonalo 24 centimetrov, v osnovnem paketu opreme pa je na sredini vodoravno postavljena večopravilna enota z diagonalo 18 centimetrov. Praktično gre za popolnoma enako zasnovo kot pri capturju in cliu, s tem pa ni nič narobe. Zasloni so pri novih generacijah postali bistveno bolj odzivni in pregledni, hvalimo pa tudi veliko odlagalnih površin (še posebej pri izbiri samodejnega menjalnika).

Kupejevska strešna linija ima svojo ceno

Seveda smo takoj sedli na zadnjo klop in preverili, kako vpliva kupejevska strešna linija na prostor za glave na zadnji klopi. Kot so nam pojasnili že prej na tiskovni konferenci, je na zadnji klopi 211 mm prostora za kolena, kar naj bi bilo po besedah Renaulta celo največ v tem razredu. Tudi prostor za stopala, ki meri 305 mm, je vzoren primer na trgu. Tako je edina težava prostornost za glave, kjer bodo nekoliko težje sedeli visokorasli potniki. Višina stropa nad sedali zadaj znaša 862 mm, kar je na koncu povsem vzoren podatek, a v praksi to pomeni težave predvsem pri prevozu štirih odraslih potnikov, še posebej, če bosta potnika zadaj višja od 185 centimetrov. Prtljažni prostor v tem izrazito drugačnem modelu pravzaprav ni majhen in ima prostornino 513 litrov (480 litrov v različici e-tech hibrid) ob izbiri kompleta za popravilo pnevmatik.

Megane conquest ni za vsakogar

Kupejevski SUV vsekakor ni za vsakega kupca. Za njim se bodo ozirali predvsem mlajši kupci in tisti, ki bi radi bili opaženi. Na koncu gredo lahko kupci, ki si želijo takšen slog avtomobila le k premijski konkurenci, kjer pa so cene nekajkrat višje. Tudi pri tem modelu so višje kot pri capturju, cliu ali meganu. Ekskluzivnost ima svojo ceno, ta se začne pri 22 tisoč evrih z upoštevanim popustom v višini tisoč evrov. Cena za RS-line se začne pri 27 tisoč evrih, hibridni motor pa je v primerjavi z 1,3-litrskim bencinskim dražji za 1.500 evrov.

