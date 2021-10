Z letalom zadeli most, tam je ujeto že več dni #video

Vsaj deloma so zgodbo pojasnili pri Air Indii, ko so v izjavi za javnost ob tej nenavadni nesreči potrdili, da so letalo prodali drugemu podjetju. Letala namreč niso več uporabljali, zato so ga prodali. Novi lastnik je z njega odstranil krila in ga očitno želel prepeljati na novo lokacijo kar po cesti.

Mimo letala švigajo avtomobili

Očitno novi lastnik ni predhodno preveril poti in med prevozom letala zadel v most. Kot so potrdili mimoidoči, je letalo tam zataknjeno že vse od sobote, že ob sami nesreči pa so mimo brez večjih težav vozili avtomobili. "Gre za neregistrirano letalo Air Indie, ki je bilo prodano. Novi lastnik ga je želel prepeljati drugam. Air India ni več na noben način povezana s tem letalom," so zapisali pri družbi Air India. Tudi z letališča Delhi so prišle podobne informacije. Zataknjeno letalo ni bilo del flote letal in očitno je novi lastnik naredil napako pri samem prevozu letala.