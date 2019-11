Vzel vam bo sapo: SUV presežnikov Mercedesa in Maybacha

To je Mercedes-Benzov primer presežka pri luksuznih športnih terencih. Novi mercedes-maybach GLS cilja na najbolj petične kupce, ki si bodo to 5,2 metra dolgo vozilo lahko privoščili. Okvirna izhodiščna cena bo okrog 200 tisoč evrov, prodajati pa ga bodo začeli v sredini naslednjega leta. Med glavnimi trgi sta tudi Kitajska in ZDA, kjer so vozilo v Los Angelesu tudi razkrili.

Cene se bodo začele okrog 200 tisoč evrov, prodajati ga bodo začeli naslednje leto. Foto: Mercedes-Benz Navzven izstopa športni terenec najprej s svojimi dimenzijami. Dolg je torej 5,2 metra, širok je več kot dva metra in visok 1,8 metra. Tudi 3,1 metra medosne razdalje je nazornih, kako velik je dejansko ta avtomobil. Spredaj ga zaznamuje posebna Maybachova maska motorja, na pokrovu motorja pa je kot prvi športni terenec Mercedes-Benza dobil prepoznavno zvezdo.

Model GLS 600 4matic poganja štirilitrski motor V8, ki zmore 410 kilovatov (558 »konjev«), temu pa bo mogoče prek elektronskega »boosta« dodati še 16 kilovatov. Motor bo nudil še 730 njutonmetrov navora in pospešek do 100 kilometrov na uro v manj kot petih sekundah.

Tehnični podatki:

GLS 600 4matic Prostornina motorja: 3.982 cm3 Število valjev: 8 Moč: 410 kW od 6.000 do 6.500 vrt./min. Dodatna moč e-boost: 16 kW Navor: 730 Nm, od 2.500 do 5.000 vrt./min. Dodatni navor e-boost: 250 Nm Pospešek do 100 km/h: 4,9 s Najvišja hitrost: 250 km/h Dolžina: 5.205 mm Širina: 2.030 mm Višina: 1.838 mm Medosna razdalja: 3.135 mm

Notranjost maybachov še nadgradi standard iz mercedes-benzov. Foto: Mercedes-Benz

Veliko razkošja za potnika na zadnjih dveh sedežih. Foto: Mercedes-Benz

Polno udobja za štiri ali do pet potnikov

V notranjosti sta spredaj eden ob drugem postavljena dva 12,3-palčna zaslona na dotik. Na voljo bo pet ali pa tudi le štirje sedeži, ki bodo vsi elektronsko premični, ogrevani in s funkcijo masaže. Potnika na zadnjih sedežih bosta imela pred seboj na voljo 11,6-palčna zaslona, brezžične slušalke in še dodatno sedempalčno tablico za upravljanje z infozabavnim sistemom.

Za popolno udobje bo skrbel sistem e-active body control, ki ga delno poganja 48-voltni sistem tega avtomobila. S pomočjo hidropnevmatike in zračnega podvozja elektronika nadzoruje gibanje vsakega posamičnega blažilnika in vzmeti, kar preprečuje »gibanje« notranjosti med ovinki, pospeševanji in zaviranji.

Do leta 2012 je bila Maybach ločena podznamka Mercedes-Benza, ki pa so jo zaradi preslabe prodaje ukinili. Leta 2014 so predstavili združeno znamko Mercedes-Maybach. Trenutno na Kitajskem mesečno prodajo okrog 600 njihovih vozil.



Lani so po celem svetu prodali še okrog 7.500 super luksuznih športnih terencev, do leta 2023 pa se bo to število povečalo kar na 20 tisoč vozil letno. Dve tretjini jih bodo po oceni analitikov prodali v ZDA in na Kitajskem, je poročal Autonews Europe.

