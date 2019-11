Klonili po 106 letih: takšnega SUV imajo pri Aston Martinu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aston Martin je svoj vstop med športne terence napovedal že s prvim konceptom leta 2015. Zdaj je DBX postal realnost. To je moderen športni terenec za pet potnikov in postavnimi 22-palčnimi kolesi. Izdelan je na povsem novi platformi, oblikovalsko pa deli poteze tudi z nekaterimi modeli Aston Martina. To je izrazito tako spredaj kot tudi zadaj, kjer najdemo na primer poteze vantagea.

Izboljšan štirilitrski motor V8

Model DBX bo poganjal štirilitrski twin-turbo motor V8, ki ima 550 "konjev" in 700 njutonmetrov navora. Ta motor sicer izvira iz družbe Mercedes-AMG (aston martin vantage in DB11), a so mu za potrebe težjega športnega terenca dodali nekaj moči. Moč se bo prek devetstopenjskega samodejnega menjalnika prenašala na vsa štiri kolesa.

Do 100 kilometrov lahko pospeši v 4,5 sekunde in doseže najvišjo hitrost do 290 kilometrov na uro.

Aston Martin bo z modelom DBX nagovarjal predvsem nove kupce. V Nemčiji bo stal od 193.500 evrov naprej.

DBX naj bi podvojil prodajo Aston Martina

Aston Martin je sicer ponos britanske avtomobilske industrije in tudi novega DBX bodo izdelovali v tovarni St. Athan v južnem Walesu. Njihovi večinski lastniki pa so danes družbe iz Kuvajta in Italije.

Lani so skupno prodali 6.441 vozil, do leta 2023 pa želijo prav s pomočjo DBX povečati letno prodajo na 14 tisoč vozil. Letos nameravajo prodati od 6.300 do 6.500 avtomobilov.

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin