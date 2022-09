VW zmanjšuje odvisnost od drugih: materiale za baterije bodo izdelovali sami

PowerCo, hčerinsko podjetje znotraj skupine Volkswagen, in podjetje Umicore, ki skrbi za tehnološki razvoj materialov, sta skupaj vložila tri milijarde evrov in bosta ustanovila podjetje za proizvodnjo katodnega materiala za izdelavo baterij. S tem bi radi zmanjšali svojo odvisnost od drugih proizvajalcev, proizvodnja pa bo najverjetneje stekla v novi Umicorovi tovarni na Poljskem.

Umicore bo začel PowerCo dobavljati različne materiale za izdelavo baterijskih celic z letom 2025. Kot prvi bodo "hišne" materiale uporabljali v Volkswagnovi tovarni Salzgitter. Novo podjetje bo leta 2026 na letni ravni že imelo proizvodno zmogljivost 40 gigavatnih ur, vendar si želijo do konca tega desetletja doseči proizvodno zmogljivost 160 gigavatnih ur.

Deljenje stroškov in zaslužka

Volkswagen in Umicore si bosta v skupnem podjetju enakovredno razdelila stroške, investicije in zaslužek. Nemški proizvajalec Volkswagen bo prvo izmed šestih novih tovarn za izdelavo električnih avtomobilov zgradil v nemškem Salzgitterju. Foto: Volkswagen avtomobilov bo do leta 2030 v Evropi zgradil šest tovarn električnih avtomobilov, prva bo zrasla ravno v Salzgitterju. Umicore se je za lokacijo nove tovarne odločil glede na strateški položaj Volkswagnovih novih tovarn, zato so izbrali poljsko mesto Nysa. Julija so tam namreč zagnali proizvodnjo, v primeru večjih potreb pa lahko zmogljivost nove tovarne povečajo na 200 gigavatnih ur in s tem zadostijo proizvodnim potrebam za izdelavo treh milijonov električnih avtomobilov.

Obe strani sta se dogovorili, da bosta 2,6 milijarde evrov od treh milijard evrov investirali do leta 2026. Umicore bo odgovoren za operativno upravljanje, licenciranje intelektualne lastnine in imenovanje izvršnega direktorja podjetja.