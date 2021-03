VW napoveduje nov pickup s Fordovimi geni #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Amarok bo slonel na enaki arhitekturi kot Fordov ranger, a naj bi imel povsem samosvojo zunanjo podobo. Sorodstvene vezi bodo vidne predvsem v notranjosti in pri pogonskih opcijah. Foto: Volkswagen

Volkswagen je več kot leto dni nazaj kar presenetljivo hitro pokazal prvo skico, ki je napovedala razvoj nove generacije tega poltovornjaka. Nemci še vedno niso pripravljeni na popolno razkritje in še vedno dražijo le s skico, a na njej je bistveno manj pretiravanja kot na prvi.

Če je prva skica napovedovala amaroka z le dvojimi vrati je z zadnjim napovednikom pridobil še zadnji par vrat. Poleg dodatnih vrat so si oblikovalci zamislili še nekaj novosti - strešne letve, dodatno svetlobno linijo na strehi in dodatno sprednjo zaščito odbijača. Veliko je kontrastnih dodatkov, izstopajo seveda tisti obarvani v oranžno barvo. V primerjavi s predhodnikom je mogoče opaziti tudi bistveno bolj poudarjeno bočno linijo, le ta se prične v sprednjih žarometih in se zaključi pri zadnjem stebričku.

Zahvala gre predvsem Fordu

Ljubitelji znamke se morajo za prihod nove generacije amaroka zahvaliti predvsem Fordu. Američani so z Nemci podpisali pred dvema letoma sporazum o skupnem sodelovanju, tako se bo amarok preselil na arhitekturo rangerja. Verjetno bosta oba modela med seboj zelo podobna, a Volkswagen je obljubil povsem drugačen dizajn.

Po nekaterih neuradnih podatkih Volkswagen tudi razvija konkurenta ranger raptorju, ta terensko izredno zmogljivi pickup bo na ceste zapeljal leto dni po lansiranju običajne različice. To pomeni, da ga bo mogoče kupiti šele leta 2023, kajti nova generacija bo na ceste zapeljala prihodnje leto. Izdelovali ga bodo v Fordovi tovarni Silverton v Južni Afriki.

S to skico je Volkswagen pred več kot letom dni napovedal novo generacijo amaroka. Foto: Volkswagen