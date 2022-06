Vsi so že prodani: to je Mercedesov presežek za 2,5 milijona evrov #foto

Kar pet let po predstavitvi koncepta smo končno ugledali končno različico mercedes-AMG one. Težko pričakovani superšportnik je ostal zvest konceptu in na cesto prinaša tehniko iz formule 1. Poganja ga sredinsko nameščeni 1,6-litrski šestvaljnik z električnim turbopolnilnikom in štirje elektromotorji, sistemska moč se ustavi pri 782 kilovatih (1.049 "konjih"). Izdelali bodo vsega 275 avtov, vsak bo stal 2,5 milijona evrov in prav vsi so že prodani.

Superšportnik one je rezultat uspehov Mercedesove ekipe iz formule 1, ki je aktivno sodelovala pri razvoju vse do serijskega modela. Pozdravljamo odločitev, da so pri AMG ohranili praktično vse oblikovne posebnosti koncepta, tudi integrirano osrednjo plavut, aktivna zakrilca v odbijaču in vrata, ki se odpirajo navzgor. A še preden se posvetimo zunanjemu videzu, je treba nekaj besed nameniti njegovemu pogonskemu sklopu, saj gre za enega novodobnih presežkov v avtomobilskem svetu.

Dirkalnik formule 1 z dovoljenjem za vožnjo po cesti

Sistemska moč celotnega pogonskega sklopa se ustavi pri 782 kilovatih. Sestavlja ga 1,6-litrski šestvaljni motor z električnim turbom Foto: Mercedes-Benz in štirimi odmičnimi gredmi nad glavo motorja. Motor se lahko zavrti do 11 tisoč vrtljajev, motor pa je neposredno vzet iz dirkalnika formule 1. Moč termičnega motorja je omejena na 422 kilovatov, kar je velikanska številka za prostorninsko tako majhen motor.

Kar zadeva štiri elektromotorje: eden je nameščen na ročično gred in ima 120 kilovatov, drugi je integriran v turbopolnilnik in ima 90 kilovatov, tretji in četrti pa sta nameščena na sprednji osi in imata skupaj 240 kilovatov. Kot pravijo pri AMG, je odzivnost šestvaljnega motorja s pomočjo elektromotorjev bistveno večja kot pri atmosferskem osemvaljniku, električni turbopolnilnik pa omogoča več navora pri nižjih vrtljajih.

Na zadnji je osi je vgrajen nov sedemstopenjski samodejni menjalnik z integrirano zaporo diferenciala, sprednjo os pa poganjata izključno elektromotorja. One je opremljen s pametnim štirikolesnim pogonom z vektoriranjem navora, sprednja elektromotorja pa lahko rekuperirata do 80 odstotkov energije, ki je na voljo pri pojemku. Litij-ionska baterija z zmogljivostjo 8,4 kilovatne ure omogoča 18,1 kilometra električne vožnje, ima ločeno vodno hlajenje in se jo lahko polni prek domače vtičnice z močjo do 3,7 kilovata. Pri Mercedesu so sporočili le, da one od 0 do 200 kilometrov pospeši v sedmih sekundah, niso pa sporočili podatka o pospešku od 0 do 100 kilometrov na uro. Najvišja hitrost je elektronsko omejena na 352 kilometrov na uro.

Ker so morali zahtevati stroge emisijske norme, so pri Mercedesu dodali kar štiri kovinske katalizatorje, dva keramična katalizatorja, dva filtra trdnih delcev in zadnji dušilnik iz titana.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Vse je podrejeno aerodinamiki

Aktivni hidravlično nadzorovani aerodinamični dodatki imajo tri različne nastavitve. Ob izbiri programa avtocesta se lopute v sprednjem odbijaču zaprejo, podaljšajo se sprednja zakrilca, zadnji usmerjevalnik zraka pa se spusti. Dirkalni način prinese kar petkrat večji podtlak na račun odprtih loput in zadnjega usmerjevalnika v najvišjem mogočem položaju, obenem se vzmetenje spusti spredaj za 37 milimetrov in zadaj za 30 milimetrov. Program race DRS še dodatno izboljša podtlak in omogoča lažje prehitevanje na dirkališču, vendar se ob pritisku na zavoro ali ob močnem pospeševanju samodejno izključi.

Mercedesov one sloni na monokoku, izdelanem iz ogljikovih vlaken, sprednji in zadnji podokvir sta izdelana iz aluminija, motor in menjalnik pa obenem izpolnjujeta tudi nosilno funkcijo.

Za vsakega vsaj 2,5 milijona evrov

Mercedes-AMG bo proizvedel le 275 avtov z začetno ceno 2,5 milijona evrov. Prav vse so že prodali, javnosti pa bodo avto prvič predstavili na festivalu hitrosti v Goodwoodu.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz