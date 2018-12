Gradbena lekcija: uničeno cesto popravili v štirih dneh #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petkov potres z magnitudo 7,0 je v ameriški zvezni državi Aljaska popolnoma uničil izvoz z avtoceste na območju Anchoragea. Cestni delavci so potrebovali le štiri dni, da so odstranili dele uničene ceste, zapolnili nastalo luknjo, položili nov asfalt in narisali cestne oznake.