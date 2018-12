Luknja na cesti v Šentilju že sanirana

Državna cesta v Šentilju, kjer je pred dvema tednoma na križišču ob uvozu na avtocesto prišlo do udora zaradi del v železniškem predoru, je spet normalno prevozna. Včeraj dopoldne so cestišče asfaltirali, popoldne pa izvedli označitev talne signalizacije, tako da je sanacija zaključena.

Na direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da so takoj po udoru ceste 21. novembra začeli sanacijo luknje, ki so jo najprej dodatno povečali in nato z brizganjem betona učvrstili robove luknje. Takoj zatem so najprej začeli sanacijo z notranje strani, sredi prejšnjega tedna pa še z zunanje stani, ko so na cestišču opravili betoniranje in zasip z gramoznim materialom.

Dela na železnici predvidoma še do 15. decembra

Na območju Šentilja že nekaj časa poteka nadgradnja železniškega odseka od Pesnice do Šentilja ter naprej do državne meje. Tam je zato vzpostavljena 50-dnevna popolna zapora železniškega prometa, dela pa potekajo z največjo možno intenzivnostjo in naj bi bila v glavnem zaključena do 15. decembra.

V sklopu del obnavljajo tudi predor, nad katerim poteka omenjena regionalna cesta in je bil zgrajen takoj po drugi svetovni vojni, teče pa približno šest metrov pod cesto.

Udor povzročila obnova predora

Kot je ob udoru ceste povedal vodja sektorja za železnice pri direkciji Dejan Jurkovič, je do udora prišlo pri obnovi talnega in stenskega oboka predora, pri tem pa se je udrlo okoli deset kubičnih metrov materiala. Zjutraj se je nato nadzorovano udrlo še okoli 30 kubičnih metrov, kar je na vozišču povzročilo luknjo s premerom okoli dva metra.

Na direkciji za infrastrukturo so zagotovili, da dela potekajo v skladu z roki in se prevešajo v zaključno fazo. Na 13 kilometrov dolgem gradbišču je prisotnih skoraj 400 delavcev in 200 strojev, dela pa izvajajo 24 ur na dan.