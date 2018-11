V Šentilju sredi ceste nastala velika luknja #video

Vir: mariborinfo.com

Na območju Šentilja že nekaj časa poteka nadgradnja železniškega odseka od Pesnice do Šentilja ter naprej do državne meje. Tam je zato vzpostavljena 50-dnevna popolna zapora železniškega prometa, ki naj bi bila zaključena do predvidoma 15. decembra.

Med deli v predoru je na regionalni cesti prišlo do udora

V sklopu del obnavljajo tudi predor, nad katerim poteka omenjena regionalna cesta in je bil zgrajen takoj po drugi svetovni vojni, teče pa približno šest metrov pod cesto. Kot je o udoru ceste danes povedal vodja sektorja za železnice pri DRSI Dejan Jurkovič, je do tega prišlo ponoči pri obnovi talnega in stenskega oboka tunela, pri tem pa se je udrlo okoli deset kubičnih metrov materiala.

"Vso noč smo dogajanje spremljali, zjutraj se je dodatno udrlo še okoli 30 kubičnih metrov, kar je na vozišču povzročilo luknjo s premerom okoli dva metra. Trenutno smo že v fazi sanacije, z deli bomo končali predvidoma v roku dveh ali treh dni," je pojasnil Jurkovič in dodal, da zaradi udora za zdaj ne računajo, da bi se podaljšal čas njihovih del in s tem povezane zapore železniške proge.

Pristojni zagotavljajo, da v dogodku ni bil poškodovan nihče

Ob tem je razložil, da do podobnih udorov pri sanaciji tunelov lahko pride, smola je le, da se je to zgodilo prav na cesti. Vseeno pa so na možnost takega dogodka vedno pripravljeni in so se zato lahko pravočasno odzvali. Doslej tudi niso dobili informacij, da bi morda prišlo do poškodbe katerega od instalacijskih kablov pod poškodovano cesto.

Ker je šlo za postopen udor, ki so ga spremljali, tudi ni bil nihče poškodovan ali kakorkoli ogrožen, pri tem pa zagotavljajo, da se glede na pregledano stanje v predoru kaj takšnega ne more ponoviti na nobenem drugem mestu.

Na DRSI so prejšnji teden zagotovili, da dela potekajo v skladu z roki in se prevešajo v zaključno fazo. Glavnina del, ki povzroča višje ravni hrupa, naj bi bila zaključena predvidoma do konca novembra, po tem obdobju pa naj bi izvajali predvsem dela, ki bodo z vidika hrupa manj obremenjujoča. Na 13 kilometrov dolgem gradbišču je prisotnih skoraj 400 delavcev in 200 strojev, dela pa izvajajo 24 ur na dan.