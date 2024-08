Nekaj več kot deset ljudi, združenih v Civilno iniciativo AC Šentilj, se je danes protestno nekajkrat sprehodilo čez križišče v Šentilju, da bi opozorilo na nevzdržne prometne razmere v njihovem kraju. Že več deset let čakajo na postavitev protihrupne zaščite ob avtocesti, razburjeni pa so tudi zaradi zastojev na lokalnih cestah.

V civilni iniciativi so ogorčeni, ker na njihove prošnje za pomoč ni odziva pristojnih ali pa prejmejo le obljube, ki se nikoli ne udejanjijo. "V Darsu nam govorijo, da še urejajo projektno dokumentacijo, a to delajo že več kot deset let," je povedal predstavnik iniciative Andrej Koren.

Sanacija avtocestnega viadukta in protihrupna zaščita

Po besedah člana Roka Pirca terjajo v prvi vrsti sanacijo avtocestnega viadukta in namestitev protihrupne zaščite, ki bi ublažila vplive na okoliške hiše. Nekateri objekti so poškodovani zaradi naraščajočega tovornega prometa po avtocesti, ki prek bližnjega mejnega prehoda vodi v Avstrijo, hrup in tresljaje naj bi čutili stanovalci tudi več sto metrov stran od avtoceste.

Dodatna težava so zastoji na lokalnih cestah, ko vozniki ob gneči na avtocesti ali pred mejnim prehodom ubirajo poti po stranskih cestah. "Zamislite si, da nekomu zagori hiša ali nujno potrebuje zdravniško pomoč. Saj nujne službe sploh ne morejo do njega. Da o tem, da zjutraj ne more pravočasno v službo, sploh ne govorim," je ponazoril Koren.

Zahtevajo zdravo in normalno življenje

Po njegovih besedah je absurdno, da je država ljudem odkupila hiše in jim ponudila nadomestna zemljišča, kjer so si zgradili hiše, potem pa je spremenila traso avtoceste in jo speljala mimo njihovih novozgrajenih hiš. "Zavedamo se, da avtoceste zdaj ne bodo predstavljali, niti ne zahtevamo tega. Želimo pa, da nam omogočijo zdravo in normalno življenje, ki si ga zaslužimo tudi ljudje tu v Šentilju," je dejal.

Foto: STA

Da bi končno predramili pristojne, so se danes ob 15. uri zbrali ob križišču, ki vodi z avtoceste na regionalno cesto in potem naprej do "starega" mejnega prehoda z Avstrijo. Z nekaj transparenti in zastavami so se nekajkrat sprehodili čez prehod za pešce in s tem kljub zeleni luči na semaforju razburili kar nekaj voznikov, ki so zaradi tega morali počasneje mimo.

Ne želijo razburjati voznikov

Več udeležencev je sicer dejalo, da ne želijo razburjati voznikov. "Težko mi je, saj se mi turisti smilijo. Oni niso nič krivi za to, kar v Šentilju doživljamo. Dars, vlada, država in občina bi pa lahko nekaj naredili tudi za nas," je dejala Vida Koren.

To je bil prvi protestni shod omenjene civilne iniciative. Po Pirčevih besedah bodo v primeru, da še vedno ne bodo uslišani, aktivnosti v prihodnje zaostrovali. "Če še vedno ne bodo nič v naši smeri naredili, bomo naše korake stopnjevali, tako da se nas bo slišalo po vsej Sloveniji, pa tudi daleč izven meja," je dejal.