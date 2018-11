Potres na Aljaski povzročil pravo razdejanje #foto

PICTURED: Fierce 7.0 magnitude earthquake struck Anchorage, Alaska early Friday morning, collapsing a section of an offramp https://t.co/tHhKAnjqS0 pic.twitter.com/NjshvA74Oc — Daily Mail US (@DailyMail) November 30, 2018

Ameriški geološki center USGS je magnitudo potresa ocenil na 6,6, meteorološka agencija pa celo na 7,0. Žarišče potresa je bilo okoli 12 kilometrov severno od mesta Anchorage, in sicer na globini 43 kilometrov, je še sporočil USGS.

JUST IN: A 6.7-magnitude earthquake reported near Anchorage, Alaska, the USGS says https://t.co/wpFG40e5D9 pic.twitter.com/hdv38xQdk2 — ABC News (@ABC) November 30, 2018

Potres je povzročil precejšnjo gmotno škodo v Anchorageu. Kot je sporočila tamkajšnja policija, je poškodovanih veliko stavb, velika škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Veliko cest in mostov je zaprtih. Poročajo tudi o izpadih električnega omrežja.

PICTURED: 7.0 mag. Alaska earthquake was SO strong it cracked buildings, knocked food off grocery shelves, and power outages https://t.co/kPbcRjkyML pic.twitter.com/QE0gBcbNzB — Daily Mail US (@DailyMail) November 30, 2018

Poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah pa za zdaj ni.