Vse več dovoljenj: leteči avto vse bližje resničnosti #video

Pred pol leta smo pisali, da je leteči avtomobil na Slovaškem opravil prvi uradni polet. Pri tem so prehiteli številne bistveno večje proizvajalce vozil, ki pospešeno vstopajo v to dirko. Po številnih uspešnih poletih so zdaj pri Klein Vision naredili velik korak naprej, saj so jim lokalne oblasti izdale potrdilo o plovnosti, ki je eden ključnih certifikatov za pridobitev letalske licence.