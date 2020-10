Vse manj je minusov: Oplova osnova, francoski motorji

Vizualne spremembe so omejene, drugačni so žarometi, maskla hladilnika in platišča.

Vizualne spremembe so omejene, drugačni so žarometi, maskla hladilnika in platišča. Foto: Gašper Pirman

Opel je vrsto let stavil na tri prodajne stebre - astro, corso in insignio. Omenjena trojica ostaja pomembna, a prihod in priljubljenost športnih terencev sta marsikaj postavila na glavo. Pred novimi izzivi je bil tudi paradni konj znamke, kupci poslovnih limuzin in družinskih karavanov pa so postali še zahtevnejši. Insignia je po prenovi vizualno skoraj enaka, a s pomembnimi novostmi pod pokrovom in še vedno privlačno ceno.

Tako kot za večino novih avtov v letošnjem letu je epidemija covid-19 zamaknila prihod prenovljene insignie. Na naše ceste bi morala zapeljati spomladi, a zaradi ugašanja tovarn, zaprtih mej in posledično strmoglavljene prodaje Oplu ni preostalo drugega, kot da počaka na umiritev razmer. Stvari se počasi postavljajo v normalni tek, a tokrat smo prvo vožnjo namesto nekje v bližini Rüsselsheima opravili kar v Sloveniji. Boljše lokacije si tudi sami ne bi mogli želeti, na Jezersko smo pognali športno različico GSi in nazaj na poti v Ljubljano preverili še kakovost novega dvolitrskega dizla.

Poenostavljena ponudba, cene ostajajo skoraj enake

Pri insignii nikoli niso imeli težav s premalo dodatne izbire ali manjkom individualizacije. Ravno preveč izbire je dostikrat le zmedlo Serijsko je insignia opremljena spredaj in zadaj z žarometi LED, na seznamu doplačilne opreme so matrični žarometi. Foto: Gašper Pirman kupce, zakompliciralo naročila in navsezadnje tudi otežilo nakup, zato so pri slovenskem uvozniku nekoliko poenostavili paketno ponudbo. Namesto petih paketov so na voljo še trije, ki pa so že v osnovi zelo dobro založeni s serijsko opremo.

Izbira bo lažja tudi pri motorjih - brez različnih hibridnih kombinacij je na voljo izključno klasika. Dva bencinska motorja in dva dizelska (natančneje o njih spodaj), ročni ali samodejni menjalnik. Ker je insignia s prenovo dobila vse nove motorje, izboljšano tehniko in digitalno pamet, je seveda sledilo še naše vprašanje - kakšen prirastek v ceni so prinesle vse te izboljšave? Po zagotovilih uvoznika so cene ostale enake kot pred prenovo.

Cene se začnejo pri 28 tisoč evrih, a neodvisno od motorja in paketa opreme vsak kupec takoj dobi 2.600 evrov popusta. Vstop v svet insignie bo tako stal malenkost več kot 25 tisočakov. Doplačilo za karavana je 1.100 evrov, za samodejni menjalnik 1.600 evrov. Športni navdušenci bodo seveda pogledovali k izvedenki GSi z dvolitrskim bencinskim motorjem, štirikolesnim pogonom in 169 kilovati, kjer se cene začnejo pri 40 tisoč evrih z upoštevanim popustom.

Kakšna je tipična slovenska insignia?



Prihodnje leto nameravajo v Sloveniji prodati od 200 do 230 prenovljenih insigniij druge generacije. Večina bo opremljena z dizelskim motorjem, od tega bo delež močnejšega dizla več kot polovičen. Na naših cestah je največ insignij obarvanih v belo ali srebrno barvo, 80 odstotkov je opremljenih z drugim najvišjim paketom opreme in malenkost več kot polovica je limuzin.

Foto: Gašper Pirman

Eden redkih še na Oplovi osnovi

Doplačilo za karavan znaša 1.100 evrov. Foto: Gašper Pirman Admiralska ladja Opla je poleg astre še edini njihov model, ki sloni na Oplovi osnovi. Prenova tega ni spremenila, enake so ostale tudi dimenzije in videz je le malenkostno spremenjen. Velike korake naprej je insignia naredila pri motorjih. Vsi štirje oziroma trije (šibkejšega bencinskega pri nas ne bo na voljo) so povsem novi.

Vse se začne pri 1,5-litrskem dizelskem štirivaljniku z 91 kilovati. Gre za vstopni motor, ki je 10 odstotkov lažji od predhodnika in stavi predvsem na nižje obratovalne stroške. Čeprav se v zadnjih letih delež fizičnih kupcev pri insignii povečuje, bo ravno ta motor z 99 grami emisij ogljikovega dioksida zelo privlačen za službene vozne parke.

Skoraj ves preostali delež prodaje bo prevzel novi dvolitrski štirivaljni dizel s 128 kilovati. Gre za praktično identični aluminijasti motor kot pri 1,5-litrskem trivaljniku, le da ima tukaj motor en valj več. Z njim smo v karavanu opravili pot z Jezerskega do Ljubljane in že takoj postali navdušeni nad izjemno odzivnostjo v nizkem območju vrtljajev. Maksimalen navor je na voljo že od 1.500 vrtljajev dalje, 380 njutonmetrov navora pa je poskrbelo, da so bili kilometri, predvsem avtocestni, resnično lahkotni.

Športnica GSi zasluženo na vrhu ponudbe

Čeprav se za različico GSi odloči približno deset odstotkov kupcev, ima pomemben delež znotraj družine. Tako kot pri drugih motorjih je tudi insignia GSi na voljo v limuzinski in karavanski izvedbi. Nekoliko športnejši videz je pomemben del preobrazbe, a še pomembnejši je pogled v drobovje.

Nameščen ima Brembov štiribatni zavorni sistem, drugačne nastavitve podvozja, odlične športne sedeže in seveda preklopljiv štirikolesni pogon. Tega aktiviramo s pritiskom na tipko ob prestavni ročici, prvič pa je GSi na voljo tudi s samodejnim 9-stopenjskim menjalnikom. Dvolitrski turbobencinar je dovolj zmogljiv za športne užitke, v programu eco pa zna izklopiti sredinska valja in s tem varčuje z gorivom v umirjenem voznem ciklu.

Novi matrični žarometi ostajajo dosegljiva dodatna oprema

Že v astri so bili matrični žarometi pomemben del dodatne opreme, ki je imel zelo privlačno ceno. Insignia je s prenovo serijsko opremljena s sprednjimi in zadnjimi žarometi LED, v višjih paketih opreme pa kupec dobi povsem nove matrične žaromete oziroma jih v sklopu dodatnega paketa lahko dokupi za 1.360 evrov.

Novi matrični žarometi LED imajo v osrednji enoti vgrajenih 84 modulov, ki nadzirajo delovanje in prilagajajo svetilni snop glede na razmere na cesti.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman