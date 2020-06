Vsak drugi slovenski kupec izbere SUV, to je nov adut

GLA si osnovo deli z razredom A, zato je dobil novo obliko ter zasnovo žarometov in luči, nepogrešljiva je tudi oblika strehe v slogu kupejev. V primerjavi s prvo generacijo je zasnovan bolj trendovsko in je hkrati v primerjavi z njim v notranjosti bistveno prostornejši. Z višino 1,59 metra je za deset centimetrov višji, za poldrugi centimeter krajši in prav zato je zdaj dobil tudi nekoliko daljšo medosno razdaljo, kar obljublja več prostora za noge potnikov v drugi vrsti sedežev. To je mogoče tudi vzdolžno premikati, naslonjala sedežev pa podreti v razmerju 40/20/40. Drugo vrsto sedežev je mogoče premikati za 14 centimetrov. Oddaljenost od tal so povečali na slabih 15 centimetrov.

Cene se za vstopni bencinski GLA 200 pričnejo pri 36 tisoč evrih, za dizelski motor z desetimi kilovati manj je treba plačati še tisočaka več. Na voljo je tudi štirikolesni pogon in, kot smo že navajeni, izredno dolg spisek opcijske opreme.

V lanskem letu so jih prodali 82, še leto prej 118. Skupno pa je GLA našel v Sloveniji 399 kupcev.

In visoka pričakovanja s strani vodstva znamke Mercedes-Benz v Sloveniji - družba Autocommerce je zdaj pod lastništvom družbe Frey Group, največjega trgovca z avtomobili v Evropi - niso naključna. Pri premijskih znamkah je porast povpraševanja po športnih terencih še bolj očiten.

Globalno znaša njihov delež pri Mercedes-Benzu že slabih 36 odstotkov. Tudi v Sloveniji se je od leta 2014 delež športnih terencev pri Mercedes-Benzu skoraj potrojil in danes skoraj vsak drugi kupec (42 odstotkov) izbere prav vozilo SUV.

To je tudi skladno z veliko ponudbo vozil, saj imajo Nemci trenutno v ponudbi že deset različnih terenskih vozil. Ob upoštevanju električnega EQ C - tega v Sloveniji še ne prodajajo - celo enajst.

Foto: Žiga Intihar