Vrnitev Toyotine ikone, posel za Magno Steyr v Gradcu

Po več kot 20 letih se ime supra vrača na ceste. To je predvsem zasluga predsednika Toyote Akia Toyode, ki je želel v lastne prodajne salone spet postaviti mamljiv športni avtomobil. V času hibridnih pogonov je supra nekakšen poskus iskanja nišnih kupcev in izboljševanja prepoznavnosti Toyotine znamke v javnosti.

Toyota supra in BMW Z4

Toyota je supro razvila skupaj z BMW. To partnerstvo se je začelo že leta 2012 in zdaj na ceste vendarle prihajajo tudi konkretni avtomobili, torej toyota supra in BMW Z4. Supro bo poganjal nemški trilitrski šestvaljni motor, ki bo imel 335 "konjev" in 500 njutonmetrov navora. Moč se bo prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika prenašala na zadnji par koles.

Japonci obljubljajo odlične vozne lastnosti

Novodobno supro zaznamujejo nizko težišče, široka koloteka in krajša medosna razdalja, prav tako tudi razporeditev mase 50 : 50 in vzvojna čvrstost, ki jo pri Toyoti primerjajo z nekdanjim lexusom LFA. Elektronsko nadzorovan zadnji diferencial bo razporejal moč med zadnjima pogonskima kolesoma, serijski prilagodljivi blažilniki pa bodo v ovinkih lahko po potrebi podvozje znižali do sedem milimetrov in zagotavljali boljšo vodljivost.

Med ključnimi testnimi vozniki supre na nemški stezi Nordschleife je bil prav Toyoda, ki je na tej stezi – takrat še v stari generaciji supre – izpopolnjeval tudi svoje vozniško znanje.

V ZDA bo avtomobil stal od dobrih 50 tisoč dolarjev naprej, v Evropi cene še niso znane. Prvi kupci jih bodo dobili konec letošnjega poletja, vse avtomobile pa bodo izdelali v tovarni Magna Steyr v Avstriji.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota