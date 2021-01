Vrača se kultna avtomobilska kratica, a s presenečenjem

Mokka OPC bo na ceste zapeljala čez dve leti in konkurirala bencinsko gnanima volkswagnu T-roc R in hyundai koni N. Toda kljub športni oznaki OPC se očitno moč elektromotorja ne bo povečala in bo ostala na zdajšnji ravni. "Mokko OPC bomo predstavili na začetku leta 2022 in imela bo električni motor," je dejal Stephen Norman, generalni direktor britanske veje Opla, ki deluje pod znamko Vauxhall.

Hitrosti in pospeškov je dovolj

V intervjuju za britanski AutoExpress je Norman povedal še, da ni težava pospešek ali končna hitrost, saj lahko povečajo učinkovitost na drugih področjih. Posledično lahko za zdaj ugibamo, da bo mokko OPC poganjal enak stokilovatni elektromotor z 260 njutonmetri navora. Glede na njegove besede bodo inženirji izboljšali predvsem vzmetenje, krmiljenje in se seveda po pomoč obrnili tudi k oblikovalcem. Oznaka OPC bo prinesla še drugačen videz in nekoliko drznejšo potniško kabino.

"Rekel bi, da je to zmogljiv avtomobil v žlahtnem pomenu besede - ne neumna zmogljivost superšportnikov. To ni avto, ki ga bo osramotil naš tekmec z oznako ST," je še povedal Norman.