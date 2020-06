Opel spustil ročno zavoro: to je nova mokka #video

Kako zelo pomembna je nova mokka za Opel, pričajo dolgotrajne napovedi, ki so jih spremljale bolj kot ne zakrite skice. Zdaj so pri Oplu končno razkrili svojega majhnega križanca. Oblikovno vsekakor poseben in drzen, drugačen, digitalno pameten in od prvega dne prodaje na voljo tudi kot povsem električna različica s 322 kilometri dosega.

Opel je z radikalnimi potezami zavrgel konvencionalni pristop predhodnika in povrhu vsega iz imena odstranil črko X. Mokka je postala drzna, s sprednjim delom, ki ga je napovedal koncept vizor, pa napoveduje novo oblikovalsko smer znamke.

Nič več dolgočasen član znamke

Vizorjev navdih prinaša okvir okoli unikatno oblikovanih dnevnih luči in matričnih žarometov LED. Kromirana letvica nad stranskimi Druga generacija mokke je od predhodnice krajša za 12,5 centimetra. Foto: Opel stekli izrazito loči strešno linijo od preostale karoserije in gledalca vodi do zadnjih žarometov, ki so enake oblike kot sprednje dnevne luči.

Radikalne spremembe so prinesle tudi nekaj zanimivih novosti. Ne, mokka od predhodnice ni večja, temveč krajša za kar 12,5 centimetra, a ima za dva milimetra daljše medosje. Znatno so skrajšali sprednji (61 milimetrov) in zadnji (66 milimetrov) previs, avto je centimeter širši in ima kljub manjši dolžini enak, 350-litrski prtljažnik.

Mercedesova ideja? Znotraj povezana dvojna zaslona.

V notranjosti vso pozornost prevzame nova armaturna plošča z dvojnima zakrivljenima digitalnima zaslonoma, združenima v eno povezano obliko. Pure Panel, kot so sistem poimenovali pri Oplu, v najvišjem paketu opreme združuje desetpalčni zaslon večopravilne enote in 12-palčni zaslon pri digitalnih merilnikih. Pri vstopnih modelih bo zaslon večopravilne enote velik sedem palcev.

Kljub digitalni revoluciji ostajajo za nadzor klimatske naprave fizična stikala, elektronska ročna zavora in stikalo za prestave pri samodejnih menjalnikih zaradi načina prestavljanja "shift by wire" pa ne uničita čistosti dizajna notranjosti.

Dva digitalna zaslona brez prestavne ročice samodejnega menjalnika in fizična stikala za klimatsko napravo Foto: Opel

Od začetka tudi električna različica

Foto: Opel Druga generacija mokke sloni na arhitekturi CMP skupine PSA ter si jo deli s peugeotom 2008 in drugimi. Zaradi tega je od predhodnice lažja za 120 kilogramov in ima za trideset odstotkov bolj togo karoserijo.

Motorna paleta še ni bila razkrita, so pa ob današnjem lansiranju razkrili več podatkov o električni različici. Ta bo na voljo za naročilo z začetkom prodaje, poganjal jo bo elektromotor s 100 kilovati. Na dnu bo vgrajena baterija z zmogljivostjo 50 kilovatnih ur, kar je dovolj za 322-kilometrski doseg po WLTP.

Kaj pa polnjenje baterije? Najhitreje se bo baterija polnila z močjo 100 kilovatov, v pol ure se bo napolnila do 80 odstotkov. Mogoče bo polnjenje tudi prek trifaznega toka z 11 kilovati oziroma na domači vtičnici z močjo do tri kilovate. Opel bo začel pobirati naročila za električno mokko ali druge različice ob koncu poletja, prvi avtomobili pa bodo do kupcev prišli na začetku prihodnjega leta.

Z začetkom prodaje bo na voljo tudi električna različica z elektromotorjem s 100 kilovati in električnim dosegom 322 kilometrov. Foto: Opel