Pri Volvu bodo prav v teh tednih na ceste poslali prve primerke električnega športnega terenca EX90, a ker prehod na električne pogone ni in ne bo linearen, predvsem pa se bo po oceni izvršnega direktorja Rowana v različnih delih sveta dogajal z različno hitrostjo, se tudi po letu 2030 ne bodo povsem odkrižali klasičnim avtomobilom.

Sprva so za to leto pri Volvu napovedali že stoodstotno električno ponudbo, po novih predvidevanjih naj bi takrat priključni pogoni (polno električni in priključni hibridi) predstavljali od 90 do 100 odstotkov Volvove prodaje.

Foto: Volvo

Dva blaga in en priključni hibrid

Medtem ko so letos pri Volvu veliko prodajnega uspeha že dosegli s prvim povsem električnim EX30, ta je letos tudi drugi najbolje prodajani avtomobil na Norveškem, bodo podaljšali življenjski cikel svoji osrednji klasiki XC90. Na še vedno isti platformi so ga namreč resneje prenovili, tako oblikovno kot tehnično, kar bi ga na cestah lahko zadržalo tudi po letu 2030.

XC90 bosta poganjala dva blago hibridna motorja, ob tem pa še priključni hibrid. To bo model T8, ki bo imel baterijo bruto kapacitete 14,7 kilovatnih ur. Po meritvah WLTP naj bi električni doseg znašal do 70 kilometrov. Po oceni vodstva Volva bodo prav priključni hibridi predstavljali ključen del rasti prodaje in zaslužka v naslednjih letih.

Za udobje še naprej zračno vzmetenje

V notranjosti je XC90 dobil nov osrednji zaslon, podobnega kot v EX90, na voljo bo tudi zračno vzmetenje - to lahko vozilo zniža za dva centimetra, ali pa razdaljo od tal poveča za 4 centimetre.

Proizvodnja XC90 se bo začela letos proti koncu leta, ko ga bodo prvi kupci tudi že prevzeli.

