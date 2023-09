Volkswagnovo ikono čaka prava revolucija, o tem ni več dvoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo novo generacijo golfa predstavil leta 2028. To bo povsem električni avtomobil, ki bo kot prvi nastal na Volkswagnovi napredni električni platformi SSP.

Volkswagen je kot vodilna avtomobilska znamka v Evropi v središču pozornosti na mobilnostni razstavi IAA v Münchnu. Tam so še v živo predstavili novo generacijo passata in koncept prihodnjega GTI, več podrobnosti pa so potrdili tudi za novega golfa. Medtem ko tega najprej čaka prenova, bo leta 2028 dočakal enega svojih največjih prelomnih trenutkov.

Leta 2028 nov zagon za golfa z električnim pogonom

Že ko smo pred leti prisostvovali takratni premieri osme generacije golfa, se je bilo nemogoče izogniti občutku, da je Volkswagen golfa prignal do razvojnih omejitev motorja z notranjim izgorevanjem. Obstoječi golf je sicer dobil hibridne pogone in je še vedno odlična izbira spodnjega srednjega razreda, toda prodajni rezultati so začeli drseti. Golf je zdaj na repu prve petnajsterice prodajanih avtomobilov v Evropi.

Še vedno pa je to kultno avtomobilsko ime, ki ga pozna vsak, zato ga pri Volkswagnu ne bodo zavrgli. Leta 2028 bo čas za novega golfa, je poročal britanski Autocar. To bo povsem električni avtomobil, ki pa bo prvi nastal na tehnološko naprednejši platformi SSP. S tem bi lahko spet postal tehnološki trendsetter v svojem dimenzijskem razredu.

Koncept električnega GTI na razstavi IAA v Münchnu Foto: IAA Munchen

Kakšna bo prihodnost trenutnega ID.3, še ni povsem znano. Mogoča je tudi uporaba imena za avtomobil drugačne velikosti oziroma funkcije. Foto: Gregor Pavšič

Zmogljivejša tehnologija, cenejša proizvodnja …

Bistvo platforme SSP je 800-voltna zasnova. Moč polnjenja bo mnogo večja kot pri zdajšnji platformi MEB, ki omogoča moč polnjenja do 175 kilovatov. Temu primerno se bo zmanjšal čas za polnjenje baterije in do leta 2028 bo ob cestah tudi že več polnilnic, ki bodo tak izkoristek omogočale. Pri Volkswagnu stavijo tudi na dostopnost novodobnega golfa, saj naj bi bil cenovno z obstoječim bolj primerljiv kot trenutni ID.3.

Volkswagen bo baterije razvijal sam, obenem bodo z ekonomijo delitve nižali stroške in omogočali cenejšo proizvodnjo. Volkswagen želi tudi na splošno močno oklestiti potreben čas za razvoj novih modelov, in sicer na vsega 36 mesecev. Razvojni strošek za avtomobil platforme SSP naj bi bil do 30 odstotkov nižji kot pri trenutni platformi MEB, je povedal predsednik Volkswagna Oliver Blume.

Volkswagen je platformo SSP načrtoval že za leto 2026 in njen krstni nosilec naj bi bil Audi. Toda ker se je razvoj zavlekel, je Audi razvojnega partnerja za platformo lastnih vozil medtem že našel pri kitajskem SAIC.

Oblikovalskih presenečenj naj ne bi bilo

Novega golfa bo oblikoval Andreas Mindt, ki je pred kratkim prevzel Volkswagnovo oblikovanje in izdelal koncept ID.2all. Mindt je nasledil prehodnega oblikovalca Jozefa Kabana, čigar zasnova istega koncepta električnega malčka uprave v Wolfsburgu ni prepričala. Kabanova vizija je bila oblikovno veliko bolj revolucionarna kot Mindtova, zato tudi naslednji golf oblikovno ne bo znatno presegel obstoječih oblikovalnih standardov.

Naslednji golf bo imel tudi v notranjosti spet več fizičnih gumbov in bo torej manj minimalističen in uporabniško prijaznejši kot trenutni avtomobili družine ID.

Preživele bodo oznake golf, R, GTI in tiguan, ne pa polo

Vse podrobnosti še niso znane. Golf naj bi dimenzijsko spadal med ID.2 in ID.3. Prihodnost tega modela tudi še ni povsem določena. Znano je, da bo Volkswagen v svojo električno prihodnost popeljal oznaki GTI in R (pa tudi tiguan), zagotovo pa bo elektrifikacija na prgišče avtomobilske zgodovine odnesla oznako polo. Oznaka R bo v prihodnje označevala štirikolesno gnane električne Volkswagnove avtomobile, trenutno oznako GTX pa bi lahko postopno opustili.