Volkswagnova glavna tovarna: potrdil so tudi nov model

Vodstvo Volkswagna je napovedalo novo razporeditev modelov po svojih tovarnah v Nemčiji. S temi je bilo v zadnjih tednih kar nekaj težav. Proizvodnjo je začasno ustavila programska napaka, prav tako so začasno znižali proizvodne številke električnega ID.3.

Tovarna v Wolfsburgu bo od leta 2026 naprej izdelovala povsem nov model. To bo električni križanec, ki bo predvidoma nekoliko dvignjena in bolj robustna izvedba današnjega ID.3. Nov model bo nastal prek nadgradnje platforme MEB.

V Wolfsburgu bodo poleg novega SUV in ID.3 izdelovali tudi prenovljenega golfa, prav tako pa tudi novo generacijo tiguana in nov model tayron - ta bo nasledil tiguana allspace. Wolfsburg bo prav tako dom naprednejšim električnim modelom platforme SSP, ki jih pričakujemo proti koncu desetletja. Na tej platformi bo nastal tudi električni naslednik golfa.

Pri Volkswagnu, kjer želijo poenostaviti proizvodnjo in jo narediti bolj učinkovito, so za zdaj ovrgli možnost namenske tovarne za poudarjeno samodejno vozeče vozilo projekta Trinity. Ta avtomobil bodo raje izdelovali v tovarni Zwickau ob modelih ID.3 in ID.5.