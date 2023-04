Volkswagnov naslednik passata? Poglejte ga tudi v notranjosti. #foto

Volkswagen je razkril nov model ID.7, ki bo električna alternativa passatu in najzmogljivejši avtomobil družine ID do zdaj.

Volkswagen ID.7 je dolg skoraj pet metrov, z medosjem, dolgim okrog treh metrov, pa je tudi večji kot passat − zanj se predstavlja kot električna alternativa in očitno prihodnost Volkswagnovega zgornjega srednjega razreda. ID.7 bo obenem skoraj enako velik kot nekdanji model arteon.

Za električni volkswagen največji baterija in moč polnjenja do zdaj

Nemci so na svetovni premieri nov model označili kot električni avtomobil za dolga potovanja. Na električni platformi MEB še niso uporabili tako velike baterije, ki bo lahko imela kapaciteto tudi 86 kilovatnih ur (kWh). V tej različici bo baterija omogočala polnjenje z močjo do 200 kilovatov, kar je za Volkswagen tudi najvišja meja do zdaj. Obljubljeni doseg po WLTP je do 700 kilometrov.

Avtomobil bo prav tako na voljo z manjšo baterijo kapacitete 77 kWh, ki jo že poznamo iz modelov ID.3, ID.4, ID.5 in ID.buzz. Pri teh bo največja moč polnjenja do 170 kilovatov.

Moč motorja 210 kilovatov, prihaja tudi štirikolesni pogon

V notranjosti je najbolj opazen digitalni zaslon z diagonalo 35 centimetrov, za katerega obljubljajo nov operacijski sistem. Tudi ta naj bi bil znaten preskok od trenutnega, ki ne sodi med glavne adute avtomobilov ID.

Volkswagen bo ID.7 v Evropi prodajal od letošnje jeseni naprej. Prve različice bodo imele en motor in pogon na zadnji kolesi, pozneje sledi še štirikolesna različica GTX. V osnovni različici bo imel motor moč 210 kilovatov (286 "konjev").

Volkswagnov tekmec tesli model 3?

Največji avtomobilski proizvajalec v Evropi je tako še razširil svojo ponudbo električnih vozil, ki ji za zdaj pri tekmecih ni para. Sredi desetletja bodo ponudili tako majhen avtomobil z izhodiščno ceno 25 tisoč evrov kot tudi limuzino ID.7. Do leta 2030 želijo v Wolfsburgu delež električnih pogonov pri novih modelih povečati na 80 odstotkov, od leta 2033 naprej pa prodajati le še povsem električne avtomobile.

Volkswagen je z modelom ID.7 odgovoril nekaterim tekmecem na trgu. Najprej Tesli z njihovim modelom 3, pa tudi znamki Polestar.

