Volkswagnov alternativni tekmec tiguana je v Sloveniji #foto

Po zamudah z ID.3 so pri Volkswagnu ujeli ritem in zdaj lažje sledijo zastavljenim ciljem in rokom dobave. Tako je pol leta po evropskem razkritju na naše ceste že zapeljal večji ID.4, ki stavi na svojo povečano uporabnost in gene SUV. Če smo pri ID.3 delali vzporedne primerjave z golfom in passatom, je treba pri ID.4 pogledati razred višje k tiguanu. Prodaja se je v Sloveniji že začela. Prvi najbolj neučakani kupci so za ID.4 z omejenim paketom 1.st edition plačali vsaj 47 tisoč evrov. Za naročilo so zdaj na voljo štirje paketi opreme, kjer se cene brez upoštevane subvencije začnejo pri 37 tisoč evrih oziroma 43 tisoč evrih z večjo baterijo.

O ID.4 smo pred vstopom na slovenski trg vedeli že skoraj vse, saj gre, kar zadeva tehnologijo, za zelo podoben avto, kot je ID.3. Večji električni brat v dolžino meri 4,58 metra, prostornina prtljažnika pa znaša od 543 litrov do 1.575 litrov. Medosna razdalja je 2,76 metra. Tako je ID.4 za deset centimetrov daljši in za dober centimeter širši od volkswagna tiguana. Za lažjo primerjavo še dimenzijska primerjava z ID.3: je 30 centimetrov daljši in ima le dva milimetra daljše medosje. Prirastek centimetrov je izključno zaradi daljšega zadnjega previsa.

Tiguan in ID.4 prostorska tekmeca

Na predstavitvi so nam pokazali tudi preostale dimenzijske razlike med obema srednje velikima terencema. ID.4 je, kot že omenjeno, daljši in ima 8,5 centimetra daljše medosje, a je zaradi baterij v primerjavi s tiguanom težji za okoli 400 kilogramov (tiguan ima od 1.510 do 1.746 kilogramov in ID.4 1.966 kilogramov oziroma 2.124 kilogramov s 77 kWh baterijo).

Zaradi nekoliko bolj kupejevske strešne linije je pri ID.4 na zadnji klopi dva centimetra manj prostora za glave potnikov, a ima dva centimetra več prostora spredaj. Za dober centimeter je krajša dolžina prtljažnika, ki je pri ID.4 še manjši za 72 litrov.

Na voljo sta dva baterijska paketa, eden z zmogljivostjo 52 kilovatnih ur neto in drugi z zmogljivostjo 77 kilovatnih ur neto. Foto: Gregor Pavšič

21 centimetrov oddaljen od tal

ID.4 poganja en elektromotor na zadnji osi, kupci pa lahko izbirajo med dvema zmogljivostma baterij: 52 kilovatnih ur neto ali 77 kilovatnih ur neto. Pri manj zmogljivi bateriji je polnjenje mogoče z močjo osmih kilovatov z izmeničnim tokom oziroma 50 kilovati na enosmernem toku. Polnjenje s 100 kilovati je mogoče, vendar je treba za to opcijo ob nakupu avtomobila doplačati.

Pri zmogljivejši bateriji je omogočeno tudi hitrejše polnjenje. Na izmeničnem toku z 11 kilovati in enosmernem toku s 125 kilovati. Razlika je tudi v dosegu, kjer ID.4 z manjšo baterijo lahko prevozi do 340 kilometrov (WLTP) ali z večjo do 522 kilometrov (WLTP). Razlika je tudi v moči elektromotorja, kjer se moč pri manjši giblje med 109 (pure) in 125 kilovati (pure performance), pri večji bateriji pa je moč omejena na 128 (pro) ali 150 kilovatov (pro performance).

ID.4 še ne bo močno zarezal v prodajni kolač tiguana

Počasi se normalizira tudi proizvodni proces v tovarni Zwickau, kjer Volkswagen izdeluje ID.3 in ID.4. Zaradi večjega števila proizvedenih avtov bo olajšana dobava v Slovenijo, pri uvozniku pa računajo na prodajo vsaj 300 avtov oziroma bi lahko glede na trenutne kvote v letošnjem letu našli 370 kupcev.

ID.4 je od ID.3 daljši za 30 centimetrov. Od tiguana je daljši za 10 centimetrov. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost je na las podobna tisti iz ID.3. Na voljo sta dve velikosti večopravilne enote, menjalna ročica je pomaknjena za volan, za njim so nameščeni tudi preprosti digitalni merilniki. Foto: Volkswagen