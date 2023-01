Volkswagen z novim oblikovalcem: to so njegovi izdelki #foto

Uprava Volkswagnovega koncerna je slovaškega oblikovalca Jozefa Kabana prestavila na namesto kreativnega direktorja. Vodenje oblikovanja Volkswagnovih konkretnih avtomobilov v naslednjem desetletju, ko bo zaradi elektrifikacije tudi oblikovanje dobilo svoje evolucijske prijeme, pa bo od Kabana prevzel Andreas Mindt.

Andreas Mindt Foto: Volkswagen

V Wolfsburgu rojeni oblikovalec, že njegov oče je kot oblikovalec delal pri Volkswagnu, za nemški koncern dela od leta 1996. V tem času je sodeloval že pri več zanimivih projektih – tak projekt je bila prva generacija tiguana, prav tako zunanjost sedme generacije golfa. Med letoma 2014 in 2021 je delal na področju zunanjega oblikovanja Audijevih vozil; to so bili modeli od A1 do e-trona GT, prav tako modeli od Q3 do Q8.

Zadnji dve leti je bil direktor oblikovanja pri Bentleyju, kjer je vodil izdelavo novega oblikovalskega jezika te prestižne znamke. Lani poleti so razkrili koncept bentley batur.

Nekateri avtomobili Andreasa Mindta:

Prva generacija VW tiguana Foto: Volkswagen

Sedma generacija VW golfa Foto: Volkswagen

Audi e-tron GT Foto: Gašper Pirman

Audi Q8 Foto: Gašper Pirman