Volkswagen v Slovenijo pripeljal še največjega #foto

Notranjost touarega je močno digitalizirana. Foto: Gašper Pirman

Volkswagen je na sicer rastočem slovenskem trgu leto 2017 končal z rastjo prodaje. Kot je dejal Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen, so povečali število prodanih avtomobilov v vsej paleti. ''V prvih petih mesecih smo videli zelo pozitiven odziv na model T-Roc, v zadnjih mesecih se je prodaja modela še stopnjevala. Tukaj opažamo zelo lepo rast,'' je dejal Škriba.

Velik delež pri rasti prodaje ima tudi tiguan. Vedno priljubljeni SUV, ki nadgradi uporabnost manjšega modela in v ospredje potiska družinsko uporabnost, je prav tako pridobil še nekaj dodatnih kupcev. Tretji prodajni steber znamke je polo. Ne več tako majhen mestni avtomobil, ki je postal slovenski avto leta 2018 in zmagovalec velikega primerjalnega testa Prima, je v zadnjih mesecih pridobil lepo število novih naročil.

''Rast je posledica tega, da z vso ponudbo prodajamo vse modele konstantno. Zelo dobro se je razvila prodaja pola in seveda zdaj modela T-Roc. Dosegamo precejšno rast na tiguanu. Smele načrte, ki smo jih napovedali na slovenski predstavitvi, bomo, kot kaže, v celoti izpolnili.'' Kot smo že pisali, so nameravali v letošnjem letu prodati približno dva tisoč modelov T-Roc, kot je razkril direktor znamke, pa se velika rast avtomobilov SUV nadaljuje.

Prvi volkswagen z infrardečo kamero



Novi touareg ima kot prvi volkswagen nameščeno infrardečo kamero, ki noč spremeni v dan. Kamera, nameščena v maski hladilnika, prepozna infrardečo energijo, ki jo oddajajo živa bitja. Sistem jih prepozna in obarva rdeče, voznik pa lahko sicer težko vidne pešce, kolesarje ali večje živali vidi na svojem digitalnem zaslonu.

Kupec se lahko odloči za sprednje matrične žaromete LED, zadaj so serijsko nameščeni žarometi v tehnologiji LED. Foto: Gašper Pirman

Segment, ki se počasi pobira

Ob pogledu na zanimive številke je razvidno, da je bil segment SUV C pred izbruhom gospodarske krize v razcvetu. Leta 2008 so namreč prodali kar 994 avtomobilov, le nekaj let pozneje, tudi zaradi zaostrene politike države o premijskih vozilih, pa so prodali le nekaj deset avtomobilov. Trg se počasi pobira, lani so prodali že 602 avtomobila. Kljub temu, da nova generacija ne more dosegati števil T-Roca ali tiguana, bo ta orjak igral pomembno vlogo v razvoju znamke in segmenta. V letošnjem letu želijo prodati 80 avtomobilov, od tega jih bo večina opremljenih z najboljšimi tremi paketi, prihodnje leto pa že 110 avtomobilov.

Prvak segmenta v Sloveniji še vedno ostaja BMW X5 in X6, sledi jima audi Q7.

Foto: Gašper Pirman Tehnični podarki novega touarega



Ker so pri Volkswagnu želeli, da se touareg pelje na cesti kot osebno vozilo in se hkrati lahko prelevi v snežnega leoparda ter se ne ustraši vožnje v neokrnjeni naravi, so ga oborožili z nekaterimi bonbončki. Med prve posebnosti spada štirikolesno krmiljenje, ki obrača vsa štiri kolesa.



Do hitrosti 37 kilometrov na uro se zadnji kolesi obračata v nasprotni smeri kot sprednji kolesi. S tem je touareg pri manevriranju po parkirišču skoraj tako agilen kot golf, saj njegov rajdni krog znaša le 11,2 metra. Nad to hitrostjo se zadnji kolesi obračata v smeri sprednjih koles, s tem pa touareg postane bolje vodljiv, bolj dinamičen in ima boljšo lego v zavojih.



Drug element, ki bo osrečil predvsem dinamične voznike, je elektronsko-mehanski nadzor obeh prečnih stabilizatorjev. Princip je sila preprost, saj je na sredini obeh stabilizatorjev na vsaki osi nameščena elektro-mehanska enota, ki z nasprotnim vrtenjem zmanjšuje nagib stabilizatorja ter s tem aktivno nadzira nagibanje karoserije ter preprečuje prevrnitev avtomobila pri višjih hitrostih.



Tretji ključni element novega touarega, ki sloni na koncernski arhitekturi MLB-evo (lamborghini urus, audi Q7, bentley bentayga…), je zračno vzmetenje. V njegovo delovanje lahko po potrebi posega voznik sam, a ključna prednost je samodejno prilagajanje različnim razmeram. Pri 120 kilometrih na uro se touareg opremljen z zračnim vzmetenjem samodejno spusti od 2,5 do 3,5 centimetrov. Ob izbiri programa offroad se dvigne za od 2,5 do sedem centimetrov, športni program pa ga zniža za 1,5 centimetra. Kot dodatna funkcija je možnost znižanja nakladalnega roba prtljažnika, saj se lahko zadek dodatno spusti še za štiri centimetre.



Nova generacija sloni na arhitekturi MLB Evo, ki so jo uporabili tudi pri bentley bentayga, lamborghini urus in audi A7. Foto: Gašper Pirman

V notranjosti kraljujeta dva digitalna zaslona. Foto: Gašper Pirman