Najboljše iz Volkswagna, žarometi iz Slovenije #video

Prva vožnja: volkswagen touareg

Pri nas bo z junijem mogoče dobiti močnejši dizelski šestvaljnik s ceno od 63 tisoč evrov. Pozneje bo na voljo še šibkejši dizelski agregat z osnovno ceno 60 tisoč evrov. Ali bo pri nas na voljo osemvaljni dizel, za zdaj še ni znano, bo pa na začetku prihodnjega leta na voljo bencinski šestvaljnik.

Motorna paleta se smeji v brk aferi dieselgate

Morda še bolj kot njegova tehnološka naprednost in futuristična potniška kabina z velikimi zasloni nas je presenetil pogled na motorno paleto. Tam je sprva na voljo le trilitrski šestvaljni dizelski agregat, a pogled v prihodnost razkriva zasuk v miselnosti proizvajalca, ki je zakuhal eno od največjih afer v moderni zgodovini avtomobilizma. Pozneje se bodo 210 kilovatov močnemu motorju pridružili še šibkejši dizelski šestvaljnik s 170 kilovati, štirilitrski osemvaljni TDI s 310 kilovati in trilitrski šestvaljni bencinski TSI z 250 kilovati. Ne le, da tekmeci že resno razmišljajo o elektrifikaciji velikih modelov SUV, Volkswagen je v touarega namestil le prostorninsko velike motorje in povsem poteptal idejo o downsizingu.

Takšni nameni so nam povsem všeč, saj smo v gorati in razgibani okolici Kitzbuhela v nekaj sto prevoženih kilometrih hitro spoznali, da si dve toni težak SUV to tudi zasluži. V prostem teku je uglajen, po občutku veliko bolj tišji kot štirivaljnik, na cesti pa suveren in samozavesten. Pri dinamični vožnji skozi neokrnjeno naravo smo kilometre nabirali kot za stavo, nekoč pravi delovni stroj, ki je zmožen vleči do 3,5 tone težko prikolico, pa se je kot mačka smukal mimo številnih smučišč. Imeli smo srečo. V Avstriji je bil ta dan namreč praznik in so bile ceste večinoma prazne.

Video: kako deluje štirikolesno krmiljenje in zračno vzmetenje

Elektro-mehanska enota na sredini prečnega stabilizatorja izvaja silo v nasprotno smer gibanja stabilizatorja in s tem prepreči nagib karoserije in prevračanje pri višjih hitrostih. Foto: Gašper Pirman



Drug element, ki bo osrečil predvsem dinamične voznike, je elektronsko-mehanski nadzor obeh prečnih stabilizatorjev. Princip je sila preprost, saj je na sredini obeh stabilizatorjev na vsaki osi nameščena elektro-mehanska enota, ki z nasprotnim vrtenjem zmanjšuje nagib stabilizatorja ter s tem aktivno nadzira nagibanje karoserije ter preprečuje prevrnitev avtomobila pri višjih hitrostih.



Tretji ključni element novega touarega, ki sloni na koncernski arhiteklturi MLB-evo (lamborghini urus, audi Q7, bentley bentayga…), je zračno vzmetenje. V njegovo delovanje lahko po potrebi posega voznik sam, a ključna prednost je samodejno prilagajanje različnim razmeram. Pri 120 kilometrih na uro se touareg opremljen z zračnim vzmetenjem samodejno spusti od 2,5 do 3,5 centimetrov. Ob izbiri programa offroad se dvigne za od 2,5 do sedem centimetrov, športni program pa ga zniža za 1,5 centimetra. Kot dodatna funkcija je možnost znižanja nakladalnega roba prtljažnika, saj se lahko zadek dodatno spusti še za štiri centimetre.



Če sklenemo še s podatkom, da ima tretja generacija tega poslovneža v 48 odstotkih karoserijo izdelano iz aluminija in je od zato od predhodnika lažji za kar 106 kilogramov. Ker so pri Volkswagnu želeli, da se touareg pelje na cesti kot osebno vozilo in se hkrati lahko prelevi v snežnega leoparda terse ne ustraši vožnje v neokrnjeni naravi, so ga oborožili z nekaterimi bonbončki. Med prve posebnosti spada štirikolesno krmiljenje, ki obrača vsa štiri kolesa. Do hitrosti 37 kilometrov na uro se zadnji kolesi obračata v nasprotni smeri kot sprednji kolesi. S tem je touareg pri manevriranju po parkirišču skoraj tako agilen kot golf, saj njegov rajdni krog znaša le 11,2 metra. Nad to hitrostjo se zadnji kolesi obračata v smeri sprednjih koles, s tem pa touareg postane bolje vodljiv, bolj dinamičen in ima boljšo lego v zavojih.Drug element, ki bo osrečil predvsem dinamične voznike, je elektronsko-mehanski nadzor obeh prečnih stabilizatorjev. Princip je sila preprost, saj je na sredini obeh stabilizatorjev na vsaki osi nameščena elektro-mehanska enota, ki z nasprotnim vrtenjem zmanjšuje nagib stabilizatorja ter s tem aktivno nadzira nagibanje karoserije ter preprečuje prevrnitev avtomobila pri višjih hitrostih.Tretji ključni element novega touarega, ki sloni na koncernski arhiteklturi MLB-evo (lamborghini urus, audi Q7, bentley bentayga…), je zračno vzmetenje. V njegovo delovanje lahko po potrebi posega voznik sam, a ključna prednost je samodejno prilagajanje različnim razmeram. Pri 120 kilometrih na uro se touareg opremljen z zračnim vzmetenjem samodejno spusti od 2,5 do 3,5 centimetrov. Ob izbiri programa offroad se dvigne za od 2,5 do sedem centimetrov, športni program pa ga zniža za 1,5 centimetra. Kot dodatna funkcija je možnost znižanja nakladalnega roba prtljažnika, saj se lahko zadek dodatno spusti še za štiri centimetre.Če sklenemo še s podatkom, da ima tretja generacija tega poslovneža v 48 odstotkih karoserijo izdelano iz aluminija in je od zato od predhodnika lažji za kar 106 kilogramov.

Opcijsko je na voljo infrardeča kamera, ki noč spremeni v dan. Nameščena je tik ob logotipu v maski hladilnika. Tudi drugi proizvajalci se odločajo za vgradnjo v cenovno razmeroma sprejemljive modele, na seznamu dodatne opreme bo tudi pri novem peugeotu 508. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor meri od 697 do 810 litrov, saj je njegova prostornina odvisna od položaja 16 centimetrov vzdolžno pomične zadnje klopi. Foto: Gašper Pirman

Volkswagen je za tretjo generacijo touarega uporabil fuzijo evropsko-kitajskega oblikovanja, saj bo to eden najpomembnejših avtomobilov na največjem trgu na svetu. Foto: Gašper Pirman

Prvi volkswagen z infrardečo kamero

Novi touareg ima kot prvi volkswagen nameščeno infrardečo kamero, ki noč spremeni v dan. Kamera, nameščena v maski hladilnika, prepozna infrardečo energijo, ki jo oddajajo živa bitja. Sistem jih prepozna in obarva rdeče, voznik pa lahko sicer težko vidne pešce, kolesarje ali večje živali vidi na svojem digitalnem zaslonu.

Uporabnost ima zapisano v genih

Kljub tehnološki dovršenosti modela in očitnem pomiku navzgor po premijski lestvici ostaja touareg zvest svojim koreninam. Dizelski Zaradi štirikolesnega krmiljenja je na ob manevriranju agilen enako kot golf. Foto: Volkswagen stroj ni le sredstvo za prikaz tehnološke moči nemškega velikana, temveč trdno stoji v čevljih predhodnikov, ki so med svoje pomembnejše vrline uvrščali tudi družinsko uporabnost.

Na račun dodatnih centimetrov – v dolžino je zrasel za 7,7 centimetra in pridobil 4,4 centimetra v širino – in 113 litrov večjega prtljažnika (zdaj ima od 697 do 810 litrov prostornine) ni pozabil na družinske vrednote. Uporabnost mu dviguje še za 16 centimetrov pomična zadnja klop. Vsestranskost tehnološko najbolj dovršenega Volkswagna torej ni omejena le na varnostne tehnologije in digitalizacijo. Na račun dolgega medosja je prostora v potniški kabini ogromno. Na zadnji klopi nam je ob optimalno postavljenem sedežu ostalo še 15 centimetrov prostora za kolena, dva kovčka v prtljažniku pa sta veliko odprtino le malce zapolnila.

LED-matrične žaromete izdelujejo v Sloveniji



Volkswagen je v sodelovanju s podjetjem Hella razvil enega od najbolj naprednih sistemov matričnih žarometov LED. IQ light, kot žaromet poimenujejo pri Volkswagnu, ima vgrajenih kar 128 posameznih svetil LED, od tega jih prek matričnega točkovnega načina vgrajeni procesor aktivno razporeja 75.



Žarometi se prilagajajo načinu vožnje, saj poznajo kar 11 različnih režimov delovanja. V mestnem načinu, ki je aktiven do hitrosti 50 kilometrov na uro, močneje osvetlijo stran vozila, pri avtocestnem se osredotočijo na sredino ceste, pri načinu offroad osvetlijo širok kot ob avtomobilu in tako dalje. V dežju so sposobne zmanjšati bleščanje, prav tako pa omejijo moč snopa pri osvetljevanju prometnih znakov, da ne zaslepijo voznika.

Touareg je v dolžino zrasel 7,7 centimetra, posledično je več prostora za potnike zadaj. Pri optimalno nastavljenem voznikovem sedežu nam je pri 183 centimetrih pri kolenih ostalo še dobrih 15 centimetrov prostora. Foto: Gašper Pirman

Takšna je potniška kabina prihodnosti. Dva velika zaslona - voznikov meri 12-palcev, od multimedije kar 15-palcev - sta izrinila klasična fizična stikala. V notranjosti je občutek za volanom resnično dober, zaslona sta hitra, potrebno je le nekaj privajanja na upravljanje obeh sistemov. Foto: Volkswagen

Klasična stikala se deloma poslavljajo

Največje presenečenje nas je čakalo ob prvem odprtju vrat. V nas sta zazijala dva velika digitalna zaslona. Prvi, 12-palčni voznikov, se v eni liniji prelije do 15-palcev velike večopravilne enote. Fotografije so krivične, njuna velikost je v živo resnično impresivna. Kljub temu, da smo novo digitalno ploščo zapisali na dno testa je to glede na količino posredovanih informacij ena od ključnih, če ne celo ključna novost novega touarega.

Innovision cockpit, kot skupek obeh zaslonov poimenujejo pri Volkswagnu, iz potniške kabine odstranjuje skoraj vsa fizična stikala. Na naše vihanje nosu, da popolna digitalizacija uporabniških vmesnikov prinaša tudi slabosti in so nekatera fizična stikala močno zaželena ter povečajo varnost in uporabnost avtomobila, je Indra-Lena Kolger, glavna oblikovalka za interakcijo v potniški kabini zagotovila, da je uporabniški vmesnik preprost za uporabo, intuitiven in do bolj domač za uporabnika. Čas, ki ga voznik potrebuje za spremembo temperature na klimatski napravi, naj bi bil enak kot pri fizičnih stikalih, zaradi popolne prilagodljivosti sistema pa naj bi ob daljši uporabi večopravilna enota ponujala lažje in hitrejše upravljanje največkrat uporabljenih funkcij.

Delovanje sistema je hitro, razmeroma preprosto in pregledno. Sami smo se še lovili pri uporabi, saj je podatkov resnično veliko, zato bo o uporabnosti takšnega načina več povedal čas, predvsem pa kupci, ki bodo z vozilom preživeli dalj časa.

Galerija: kakšen je novi volkswagen touareg?

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Kar 60 odstotkov kupcev ga uporablja za vleko prikolice

Kljub cenovni poziciji modela in poslovnemu stažu je touareg vse od svojih začetkov veljal za delovnega konja, kupci so cenili njegovo vlečno zmogljivost. Kar 60 odstotkov kupcev vseh touaregov v Nemčiji in 40 odstotkov kupcev drugod po Evropi ga uporablja kot vlečno vozilo. Kljub fuziji evropsko-kitajskega oblikovanja bo touareg še vedno očaral aktivne ljudi, ki so hkrati podjetniki in vozila ne uporabljajo le za vožnjo do službe in nazaj.

Zaradi različne narave kitajskih ali evropskih kupcev so na voljo trije paketi: atmosphere, ta s toplino nagovarja bolj tradicionalne kupce, elegance, ki s tehnološko dovršenostjo in eleganco nagovarja aktivne kupce, in R-Line, ki v ospredje potiska športni in aktivni videz.