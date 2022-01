Volkswagen ustavil proizvodnjo klasičnega passata

Že pred meseci so se pojavile napovedi o spremembah v Volkswagnovi proizvodnji in racionalizaciji ponudbe modelov, ki so vključevale tudi passata kot enega od stebrov znamke. Nemci so se z njim umaknili iz ZDA, zdaj pa se tudi v Evropi ustavlja pot vsaj za njegovo limuzinsko izvedbo. Volkswagen je proizvodnjo ustavil ob koncu lanskega leta, je poročal britanski Autocar in tudi dobil potrditev iz Wolfsburga.

Iz konfiguratorjev so ga marsikje že umaknili

V Sloveniji je vsaj prek spletne strani še mogoče videti limuzinskega passata, v Avstriji in Nemčiji ne več. Še naprej pa bo tudi na teh trgih na voljo karavanski passat, ki je bil tudi prodajno precej uspešnejši od limuzinskega.

Volkswagen bo naslednika osme generacije passata predvidoma predstavil prihodnje leto. Nekaj časa je bila usoda devete generacije celo negotova zaradi vse boljše prodaje konkurenčnega (in dražjega) arteona, prav tako pa tudi zaradi napovedanega primerljivega električnega avtomobila iz družine ID.

Arteon je znotraj Volkswagna postal resna konkurenca passatu. Foto: Volkswagen

Eden od prihodnjih električnih avtomobilov iz družine ID. Foto: Volkswagen