Volkswagen razkril, kako bo čez 10 let služil denar

Volkswagnov poslovni načrt "New Auto"

Volkswagen je predstavil novo strategijo lastnega avtomobilskega posla v prihodnjem desetletju. Ta močno sloni na delitvi produktov znotraj enotnih platform, zanašajo se na električna vozila in predvsem prodajo povezljivostnih storitev v svojih prihodnjih avtomobilih.

Predsednik koncerna Volkswagen Herbert Diess je predstavil novo poslovno strategijo “New Auto. To bodo izvajali do leta 2030, Volkswagen pa bo preusmerila v programsko osredotočeno podjetje. Nove prihodke bodo tako iskali prek prodaje avtomobilskih storitev in ponudb prek interneta, kar bodo omogočala povsem povezljiva vozila.

Diess: “Leta 2030 bo avtomobil še vedno osrednji način mobilnosti. Naj si bo kot lastniški, najeti, deljeni avtomobil - vseeno. Leta 2030 bodo avtomobil predstavljali 85 odstotkov mobilnosti in vsi ti bodo predstavljali jedro našega posla.”

Herbert Diess, predsednik Volkswagna. Foto: Reuters

Po oceni Diessa bodo leta 2040 polovico Volkswagnove globalne prodaje predstavljala vozila z baterijo. Po njegovi oceni bodo njihovi novi avtomobili na največjih trgih že brez neposrednih izpustov. V naslednjih desetih letih bo trg s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje padel za več kot 20 odstotkov, prav polno električna vozila pa bodo po Diessovi napovedi postala osrednji vir prihodkov.

“Leta 2030 bo globalna prodaja električnih avtomobilov izenačena s klasičnimi avtomobili z motorji na notranje izgorevanje,” pravi Diess. Dobičkonostnost vidi predvsem v platformah koncerna, ki jih bodo lahko delili med znamkami.

Razvoj lastnih programskih rešitev obljublja velik potencial pri prihodkih

S pomočjo naprednih programskih rešitev v avtomobilih bi lahko do leta 2030 letno dobili okrog milijardo evrov prihodkov. Operacijski sistem za to programsko podporo bodo razvijali sami.

Eden izmed ključnih produktov pa bo leta 2026 nova platforma SSP, v kateri bodo združili velikoserijsko platformo MEB in platformo PPE EV za zmogljiva vozila. Platforma SSP bo predvidoma nudila enotno arhitekturno zasnovo za celotno floto novih modelov.