Volkswagen prenavlja: obljubljajo kakovostnejšo notranjost #foto

Volkswagen bo prenovil svoj električni ID.3, ki bo dobil bolj izrazit “volkswagnovski” videz in boljše materiale v notranjosti. Baterija in doseg ostajata enaka.

ID.3 je bil za Volkswagen prvi namenski električni avtomobil s platforme MEB. Ob prenovi se bodo pri Volkswagnu osredotočili prav na področja, kjer je avtomobil dobil največ kritik. To bodo najprej prav boljši materiali v notranjosti, ki pa še naprej ostaja precej minimalistično zasnovana. Del serijske opreme bo tudi 12-palčni zaslon na dotik. Volanski obroč bo izdelan iz veganskega in ne več pravega usnja. Pri Volkswagnu obljubljajo tudi več tako imenovane mehke plastike.

Tudi pri zunanosti so Nemci naredili nekaj manjših sprememb in avtomobil približali videzu svojih modelov s klasičnimi motorji.

Izdelovali ga bodo v treh tovarnah

Pri pogonu in baterijah ne bo sprememb. Tako bosta na voljo bateriji s kapaciteto 58 in 77 kilovatnih ur, kar po WLTP obljublja do 420 kilometrov dosega.

Volkswagen je že začel s predserijsko proizvodnjo prenovljenega modela, ki ga v tovarni v Zwickauju izdelujejo vzporedno z obstoječim modelom. Spomladi bodo ID.3 začeli izdelovati tudi v tovarni v Wolfsburgu, še naprej ga bodo izdelovali tudi v Dresdnu.

Prenovljeni ID.3 bo na ceste pripeljal v zadnjem delu prihodnjega leta. V Nemčiji bo stal od 44 tisoč evrov naprej.

Foto: Volkswagen

