Volkswagen prek voščilnice napovedal nov avtomobil #foto

Volkswagen je lansko leto s pomočjo novoletne čestitke napovedal koncept ID buggy, tokrat pa so priložnost izkoristili za napoved novega vstopnega električnega modela. Vstop v novo leto jim bodo sicer nekoliko pokvarili Avstralci, ki so jim zaradi zavajanja kupcev v aferi dieselgate naložili plačilo kazni v višini 76,4 milijona evrov.

Digitalna voščilnica sicer ne razkriva veliko. Na njej je viden obris nove vstopne električne kombilimuzine, ki bo vsaj v konceptni fazi prepričevala s strmo postavljenim vetrobranskim steklom in položno strešno linijo. Kot so zapisali pri britanskem mediju autocar naj bi se, vsaj v konceptni fazi, novi model imenoval ID entry. Predstavljen bo prihodnje leto ter bo na evropske ceste zapeljal leta 2022.

Ker bo šlo za vstopni električni model bo slonel na nekoliko okrnjeni različici arhitekture MEB. Zaradi zniževanja osnovne cene bo manjša tudi baterija, ki bo nudila do 250 kilometrov dosega.

Volkswagnu rekordna kazen v Avstraliji



Avstralski organ za varstvo potrošnikov se je pred tem s Volkswagnom dogovoril za globo v višini 75 milijonov avstralskih dolarjev (76,4 milijona evrov), a je takšna kazen po mnenju avstralskega zveznega sodišča "očitno nezadostna". Volkswagen se lahko na odločitev sodišča pritoži, o čemer še razmišlja.



Proti Volkswagnu so lastniki v Avstraliji vložili tudi skupinsko tožbo, v kateri pa je nemški avtomobilski velikan sklenil poravnavo v vrednosti 127 milijonov kanadskih dolarjev.



Koncern je leta 2015 priznal, da je okoli 11 milijonov motorjev dizelskih avtomobilov po vsem svetu opremil s programsko opremo, ki je poskrbela, da so avtomobili v času testiranj proizvedli manj škodljivih izpušnih plinov kot pri dejanski vožnji. Na avstralske ceste je sodeč po sklenjenem dogovoru s potrošniki zapeljalo okoli 100.000 takšnih vozil.



Za kazni, odškodnine in stroške popravil po izbruhu afere je Volkswagen doslej plačal že več kot 30 milijard evrov.