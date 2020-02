Volkswagen in Dieselgate: Nemcem bodo plačali 830 milijonov

Višina odškodnine bo odvisna od nabavne cene posameznega avtomobila, in sicer jo bodo izračunavali na podlagi 15 odstotkov cene. To bo po navedbah dpa naneslo med 1350 in 6527 evrov. Potrošniki se bodo morali zdaj odločiti, ali bodo ponudbo sprejeli ali bodo vložili zasebno tožbo in zahtevali višji znesek.

Izplačali bodo 830 milijonov evrov

Poravnava se nanaša na skupinsko tožbo 400.000 kupcev Volkswagnovih dizelskih avtomobilov, ki je prva tako množična skupinska tožba v Nemčiji. Glede na končno število kupcev, ki bodo prejeli odškodnino, pa so pri Volkswagnu očitno presodili, da vsi do nje niso upravičeni.

Strani sta bili tik pred poravnavo že pred dvema tednoma, a je na koncu propadla, saj so odvetniki VZBV po navedbah Volkswagna zahtevali previsoka plačila. Proizvajalec je takrat sporočil, da bo kupcem tudi brez podpore VZBV ponudil skupno 830 milijonov evrov, za kolikor so se v pogajanjih že dogovorili.

Volkswagen je leta 2015 priznal, da je okoli 11 milijonov motorjev dizelskih avtomobilov po vsem svetu opremil s programsko opremo, ki je poskrbela, da so avtomobili v času testiranj proizvedli manj škodljivih izpušnih plinov kot pri dejanski vožnji.

Sledile so preiskave in tožbe z odškodninskimi zahtevki. Za kazni, odškodnine in stroške popravil po izbruhu afere je Volkswagen doslej plačal več kot 30 milijard evrov.