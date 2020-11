Volkswagen bo Slovakom namenil novo milijardo evrov

Volkswagen bo v razširitev obrata pri slovaški prestolnici Bratislava vložil okoli eno milijardo evrov in s tem ustvaril približno 2000 novih delovnih mest, so pred dnevi potrdili v koncernu iz nemškega Wolfsburga. Z letom 2023 bodo tam izdelovali Škodino limuzino superb in Volkswagnovega passata. Do zdaj je sicer Volkswagen na Slovaškem vložil približno 4,5 milijarde evrov.

Volkswagen se je za razširitev zmogljivosti na Slovaškem, ki se je od vstopa v EU uveljavila kot ena najpomembnejših evropskih proizvodnih lokacij v avtomobilski industriji, odločil po tistem, ko je opustil načrte o gradnji povsem nove tovarne v Turčiji.

Temu je v trenutni pandemični realnosti, ki se močno pozna tudi v avtomobilskem sektorju, botrovala presoja, da nemški velikan povsem novega obrata preprosto ne potrebuje.

Naložba v razširitev obrata na Slovaškem bo po besedah Volkswagnovega prvega moža Herberta Diessa obenem tudi stala manj, kot je bila ocenjena vrednost investicije pri turškem Izmirju. Slaba stran te odločitve pa je, tako Diess, da koncern trenutno tako še ne bo mogel okrepiti položaja na turškem trgu.

Širitev slovaške tovarne tudi za dva tisoč novih zaposlitev

Naložba v širitev obrata v bližini Bratislave, za katero se je močno trudila tudi slovaška vlada, je ocenjena na okoli eno milijardo evrov, ustvarila pa naj bi približno 2000 delovnih mest. Trenutno v obratu dela okoli 12.000 zaposlenih, še bistveno več delovnih mest pa zagotavlja pri lokalnih dobaviteljih.

Do zdaj je sicer Volkswagen na Slovaškem vložil približno 4,5 milijarde evrov. Poleg tovarne v kraju Devinska Nova Ves pri Bratislavi, kjer nastajajo modeli, kot so touareg, up, audi Q7 in Q8, porsche cayenne, seat mii in škoda citigo, ima koncern še obrat v kraju Martin, kjer izdelujejo menjalnike in dele motorja.

Naboru vozil, ki prihajajo s proizvodnih linij pri slovaški prestolnici, se bosta z 2023 zdaj po omenjeni investiciji pridružila še škoda superb in volkswagen passat.

Izdelava passatov se tako seli iz nemškega Emdna, bo pa zato obrat na Spodnjem Saškem pridobil proizvodnjo še enega električnega avtomobila. Poleg ID.4 bodo tako tam sestavljali še model aero.