Vodja strategije pri VW podal odpoved, graditi želi električne jahte

Michael Jost je svojo kariero pričel pri Škodi in v desetih letih napredoval do vodje strategije za celotno skupino Volkswagen. Foto: Volkswagen

Michael Jost je ključna oseba pri razvoju ogromnega načrta za širitev elektrifikacije znotraj modelne ponudbe pri skupini Volkswagen. Precej nepričakovano je včeraj upravi podal svoj odstop, saj želi razvijati avtonomne električne ladje in preživeti več časa z družino.

Jost se je skupini Volkswagen pridružil pred desetletjem in sprva postal produktni strategist pri Škodi. Po štirih letih dela se je preselil k Volkswagnu in leta 2018 postal odgovoren za prihodnjo strategijo celotne skupine Volkswagen. Takoj je postal ključna figura v načrtovanju električne prihodnosti skupine, bil je vpet v razvoj namenske električne arhitekture MEB in tudi prihajajoči revolucionarni projekt Trinity.

Delo od doma je spremenilo njegove prioritete

Novico je sporočil preko svoje spletne strani in namignil, da ga je delo od doma med epidemijo spomnilo na pomen družine. Z njo želi preživeti več časa, obenem pa slediti svojim željam in pomagati razvijati avtonomne električne pametne ladje. Projekt izhaja iz njegove strasti do navtike, ki se ga bo lotil skupaj s svojo družino.

Kot je razvidno s sporočila na njegovi spletni strani, bo sprejel delo v podjetju Silent Yachts. Avstrijsko podjetje je pred časom sklenilo dogovor s skupino Volkswagen oziroma znamko Seat za dobavo arhitektur MEB in električnih pogonskih komponent, ki jih bodo uporabili na prvih izdelanih električnih jahtah. Posel je bil podrobneje predstavljen na spletni strani skupine Volkswagen, kjer sta svoj pogled na sklenjen dogovor podala Jost in Michael Kohler, direktor Silent Yachts. Prve testne električne jahte naj bi s pogonskimi elementi Volkswagna na morje priplule prihodnje leto.