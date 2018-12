Viralni hit: blondinka želi v teslo natočiti bencin #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po internetu je zaokrožil posnetek voznice, ki je zapeljala na bencinsko črpalko in želela v avtomobil natočiti gorivo. S tem ne bi bilo nič narobe, če ne bi vozila električne tesle S. Ko je izstopila iz vozila, je najprej dolgo iskala način, kako odpreti odprtino za "dolivanje goriva" oziroma polnjenje z elektriko.

Iskanje luknje do rezervoarja je trajalo več minut

Tam pa ni bilo klasične luknje do rezervoarja vozila, temveč ustrezen priključek za polnjenje z elektriko. Po več minutah, ko je voznica tudi odprla sprednji prtljažnik in nato le opravila telefonski klic za pomoč, so ji opazovalci dogajanja vendarle pojasnili, s kakšnim avtomobilom se vozi.

Čeprav je mogoče, da je bilo vse skupaj zrežirano, je posnetek na internetu vseeno poskrbel za veliko zabave in tudi pokazal na današnje razlike v razvoju novih avtomobilov.