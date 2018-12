Posel Tesle: V Evropo vsak teden 3.000 modelov 3

Tesla je že predstavila cene za električni model 3, ki je v ZDA kljub začetnim težavam s proizvodnjo že dosegel velik prodajni uspeh. Za zdaj ključni velikoserijski avtomobil družbe Elona Muska ima veliko rezervacij tudi v Evropi in vsaj sprva jih bodo vsak teden na evropske ceste poslali več tisoč.

Model 3 je zaradi višje cene bolj tekmec klasičnim premium limuzinam (audi A4, BMW 3, mercedes-benz razred C) kot pa vodilnim električnim avtomobilom z nižjo ceno. Foto: Reuters Koliko kupcev modela 3 bodo našli v Evropi?

Natančneje tri tisoč, kažejo podatki družbe International Car Operators (ICO) iz belgijskega pristanišča Zeebrugge. ICO bo skrbel za prevoz avtomobilov prek pristanišča naprej proti kupcem, opravil zadnji pregled vozila in podobno.

V nasprotju z modeli S in X, ki jih dokončno sestavijo v nizozemski tovarni v Tilburgu, bodo modele 3 izdelali že v ZDA. Zaradi take količine vozil bodo pri ICO zaposlili dodatnih sto ljudi.

Za zdaj ni znano, kako dolgo bo lahko Tesla iz San Francisca v Evropo uvažala kar 12 tisoč električnih modelov 3 na mesec in koliko rezervacij zanj so tu dobili. Model 3 je zaradi višje cene bolj tekmec klasičnim premium limuzinam (audi A4, BMW 3, mercedes-benz razred C) kot pa vodilnim električnim avtomobilom z nižjo ceno. To so predvsem nissan leaf, hyundai kona in BMW i3. Tesla je do zdaj z modelom S tudi v Evropi prodajno prehitela največje klasične limuzine vodilnega nemškega premium trojčka.

Sredi leta model 3 tudi v Sloveniji

Tesla bo sprva v Evropo pošiljala le dražji različici modela 3 s podaljšanim dosegom ali večjo zmogljivostjo. Doseg z enim polnjenem bo po meritvah WLTP znašal tudi več kot 500 kilometrov, lastniki pa bodo za hitro polnjenje lahko uporabljali obstoječo Teslino mrežo lastnih polnilnic. Prve modele 3 bodo sicer februarja dobili Norvežani, sredi leta pa lahko prve pričakujemo tudi v Sloveniji.