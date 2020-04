Zavil na smučišče in si na klancih dal duška #video

Video so posneli sredi marca na švicarskem smučišču Hoch-Ybrig (kanton Schwyz), kjer so zaradi epidemije koronavirusa proge zaprte, zato tam ni bilo smučarjev. Vozniku audija S6 (starejši model iz 90. let) je uspelo po zasneženih progah voziti približno pet minut, nato pa je tja že prihitela policija in ga ustavila, je poročal švicarski Blick. Čeprav na smučišču ni bilo gostov, je bila tamkajšnja restavracija polna ljudi. Voznika je sprva poskušal ustaviti tudi eden izmed delavcev iz gorskih železnic, a neuspešno.

Priče so za švicarske medije povedale, da je bil voznik star okrog 25 let in da ni bil edini, ki je v nedeljo zavil na smučarske proge. Za zdaj ni jasno, kakšna kazen čaka Švicarja.

Zabava ali posnemanje kultnega Audijevega TV-oglasa s finske skakalnice?



Kdo ve, morda je Švicar s svojim štirikolesno gnanim audijem posnemal legendarni oglas nemške znamke iz sredine 80. let. Serijski model 100 CS quattro so takrat želeli zapeljati na vrh zaletišča smučarske skakalnice. Za volan je sedel dirkač Harald Demuth in se zanesljivo pripeljal na vrh skakalnice Pitkavouri pri Kaipoli na Finskem. Jeklenice so bile na avtomobil nameščene zgolj zaradi varnosti, na poti navzgor pa je avtomobil izkoriščal le lasten štirikolesni pogon in posebne gume z žebljički.



Leta 2005 so se vrnili na isto skakalnico. Tokrat so na zaletišče obnovljene skakalnice (leta 1994 so jo namreč zaprli) postavili audija A6 4.2 quattro, za volan pa enega izmed lastnih inženirjev Uweja Blecka. Podobno kot leta 1986 so na spodnji del avtomobila namestili dodatno jekleno ploščo, jeklenice pa so bile namenjene varovanju, da avtomobil ne bi zdrsnil nazaj po vzletni mizi. Dodatno so samodejni menjalnik zaklenili v prvi prestavi. Če bi menjalnik pretaknil v drugo, bi avtomobil že izgubil zagon in oprijem. Z izjemo gum s šestmilimetrskimi žebljički, prilagojenega menjalnika in varnostnih jeklenic je bil audi povsem serijski.



Tudi tokrat je audi zmogel vzpon po klančini, ki ima naklon 37,5 stopinje. Bleck je vozil v prvi prestavi pri 4.200 vrtljajih v minuti. Vozil je s hitrostjo 60 kilometrov na uro in vrh dosegel po devetih sekundah. Da bi odpravil vsak najmanjši dvom, je vzpon opravil kar enajstkrat.