Veliko novosti, pokazali so naslednico nissan micre #foto

Renault, Nissan in Mitsubishi bodo v naslednjih petih letih v razvoj elektromobilnost vložili 23 milijard evrov. Znotraj alianse bodo razvili arhitekture, komponente in pogone ter tako poskušali ujeti tekmece. V naslednjih petih letih bodo na ceste skupno poslali 35 različnih električnih vozil, do leta 2030 pa bodo sledili skupni strategiji in povečali kapaciteto proizvodno kapaciteto baterij na 220 gigavatnih ur. Med neposrednimi novostmi je Nissan pokazal električnega naslednika zdajšnje micre, ki se v tej obliki poslavlja.

Renault, Nissan in Mitsubishi so bili med začetniki ponudbe električnih vozil z več kot 10 milijardami evrov naložb na področju elektrifikacije. Na poglavitnih trgih (Evropa, Japonska, ZDA, Kitajska) že v 15 tovarnah Zveze izdelujejo dele, elektromotorje in akumulatorje za deset električnih modelov, ki so že na cestah, saj so doslej prodali že več kot milijon električnih avtomobilov, ki so skupaj prevozili več kot 30 milijard kilometrov prevoženih na elektriko. Devet desetin teh modelov bo temeljilo na petih skupnih konstrkcijskih osnovah za električna vozila, ki bodo pokrivali večino trgov na vseh poglavitnih območjih.

Mitsubishi se "vrača" v Evropo

Po kratkotrajnem umiku iz Evrope in počasnem vračanju je očitno Mitsubishi zdaj polno zavezan ponovnemu vstopu na evropski trg. Svojo navzočnost v Evropi bodo namreč okrepili z dvema novima modeloma, na osnovi Renaultovih prodajnih uspešnic, med katerima bo tudi novi ASX.

Kot osnova nadaljenega razvoja bo imela veliko vlogo nov prilagodljiva arhitektura CMF-EV. V nekaj tednih bosta na ceste zapeljala prva dva modela s te osnove - nissan ariya in renault megana e-tech electric. Do leta 2030 bo na osnovi CMF-EV temeljilo več kot 15 modelov, letno pa bo na njej izdelanih do 1,5 milijona avtomobilov.

Nissan bo električnega naslednika micre naredil na osnovi prav tako električnega Renaultove "petke". Foto: Nissan

Danes imata Renault in Nissan na arhitekturi CMF-EV dva električna modela, kmalu bo na tej arhitekturi slonelo več kot 15 modelov. Foto: Renault

Kmalu bo pripravljena še osnova za majhne električne modele

CMF-BEV arhitektura za kompaktna električna vozila bo uvedena v letu 2024. Modeli, ki bodo sloneli na njej na bi imelo po podatkih alianse do 400 kilometrov dosega. V primerjavi s sedanjim modelom renault zoe bodo z novo arhitekturo znižali stroške za 33 odstotkov in obenem porabo energije za več kot 10 odstotkov. To bo osnova za 250.000 vozil letno pod znamkami Renault, Alpine in Nissan. Med temi avtomobili bosta renault R5 in novi kompaktni električni avtomobil, ki bo nadomestil model micro. Za ta model, ki ga bo oblikoval Nissan, za inženiring pa bo poskrbel Renault, je proizvodnja predvidena v industrijskem središču Renault ElectriCity na severu Francije.

Cena baterij navzdol za polovico

V prihodnost bo ključno vlogo pri prodaji električnih avtomobilov igrala cenovna konkurenčnost. Tega se zavedajo tudi pri aliansi, zato so sklenili dogovor glede baterijskih paketov, ki jih bodo v prihodnosti vgrajevali v svoje modele. Med drugim so se zavezali tudi k izbiri skupnega dobavitelja akumulatorjev na jedrnih trgih za Renault in Nissan. S tem načrtujejo tudi znižanje stroškov za baterije za 50 odstotkov v letu 2026 oziroma za 65 odstotkov do leta 2028.