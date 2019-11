Velik preobrat v avtomobilski industriji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luca de Meo vodi Seat že od leta 2015 in je najzaslužnejši za dobičkonosnost španske avtomobilske znamke.

Luca de Meo vodi Seat že od leta 2015 in je najzaslužnejši za dobičkonosnost španske avtomobilske znamke. Foto: Seat

Renault je sredi oktobra odpustil predsednika Thierryja Bollorea (posledica 'čistke' po aferi Carlosa Ghosna) in v pomembnem trenutku, ko eden največjih evropskih proizvajalcev s cliom začenja novo generacijo svojih vozil, na čelu podjetja še nima dolgoročne rešitve.

Navedeni "novi" predsedniki Renaulta premike zanikajo

Francoska časnika Le Figaro in Les Echos, ki sta se sklicevala na vire znotraj Renaulta, sta za najresnejšega kandidata imenovala predsednika Seata, Luco de Mea. 52-letni Italijan je svojo kariero začel prav v Renaultu, nato pa delal tudi za Toyoto in Fiat. Leta 2009 se je pridružil koncernu Volkswagen, kjer je bil najprej pri Audiju, nato pa prevzel Seat. De Meo je bil najzaslužnejši, da je Seatovo poslovanje obrnil v zelene številke. Pri Seatu je De Meo sicer zaposlen od leta 2015.

Renault s cliom in capturjem predstavlja novo generacijo svojih vozil. Foto: Gregor Pavšič

Pri Seatu so v uradnem sporočilu navedbe francoskih časnikov uradno zavrnili. Drugo ime francoskih medijev je bil Didier Leroy, globalno drugi človek Toyote. Leroy je prav tako zavrnil možnost odhoda k Renaultu. Kot tretje potencialno ime so francoski mediji navedli še Patricka Kollerja, predsednika Faurecie.

Trenutna začasna predsednica Renaulta Clotilde Delbos se bo neuradno tudi potegovala za stalno službo na čelu Renaulta, je poročal Reuters.

Medtem so pri Audiju za novega predsednika uradno potrdili Markusa Duesmanna, ki bo Brama Schota zamenjal 1. aprila leta 2020. Duesmann je nekoč delal pri Mercedes-Benzu in nato BMW-ju, v avtomobilski industriji pa je zelo cenjen kot izrazit tehnik in strojnik. Duesmannov prihod je bil neposredna želja predsednika Volkswagna Herberta Diessa.