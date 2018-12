Vas je kaj strah voziti v snegu?

Oglasno sporočilo

S prvo resnejšo snežno pošiljko se za večino voznikov, vsaj v glavi, začne boj za preživetje na cesti. Toda stres zaradi vožnje v snegu je v glavnem nepotreben, če je le vaš avto v dobrem stanju ter oborožen z vsemi potrebnimi zimskimi tekočinami in opremo. Sploh pa stres odpade, če ima vaše vozilo štirikolesni pogon in sodobne sisteme za pomoč vozniku. Le dinamika in hitrosti so v snegu manjše. Kako torej lahko obvladate sneg, da bo vožnja varna in enostavna? Tu je nekaj nasvetov.

1. Naj vam bo udobno

V zimskih razmerah mora voznik pravočasno začutiti, kaj se dogaja z avtomobilom, zato je ključnega pomena, da za volanom sedite dobro in dovolj vzravnano, tako da ga preprosto dosežete tudi ob preprijemanju (predvsem pa, da so roke na volanu pokrčene v položaju petnajst do treh), ravno tako kot pedal plina, zavore in (morebiti) sklopke. Skratka, počutiti se morate udobno in zaznati vsako spremembo premikanja ali zdrs avtomobila. Debela zimska bunda, ki otežuje gibanje, rokavice (če niso prirejene za vožnjo), debela kapa, ki lahko zakrije pogled, in težki čevlji, zaradi katerih ne boste mogli pravilno oceniti sile na zavornem pedalu, ne sodijo za volan.

2. Vozite tekoče in zmerno

Ko sta pod kolesi vašega avtomobila sneg in led, je oprijem ne glede na pnevmatike in pogon slab. Zato je nujno, da vozite zmerno in tekoče, brez nenadnih sunkov, (pre)odločnih zaviranj, potegov volana, kaj šele silovitih pospeševanj. Vse to lahko namreč vodi do izgube oprijema, kar pomeni, da ste blizu zdrsa, ko je avto težko spet spraviti pod nadzor. Tudi speljujte počasneje, z enakomernim dodajanjem plina – večkrat ko se kolesa zavrtijo v prazno, več je izgub. Pri pogonu na zadnji kolesni par je začetno speljevanje še težje, saj imajo modeli s pogonom spredaj na istem koncu tudi motor in je tako pritisk na podlago (in s tem oprijem) boljši kot pri pogonu zadaj, vsaj po večini.

Volan na zasneženi cesti obračajte počasneje, v zavoj vstopajte zlagoma in tako ostanite znotraj meja oprijema. Avtomobil bo morda res rabil kakšno sekundo več, da bo odreagiral, vendar bo spremenil smer. Dajte mu torej čas, ne popravljajte volana preveč sunkovito in bodite pripravljeni na zakasnjene reakcije, tudi pri pospeševanju in zaviranju. In v prometu predvidevajte, kaj se lahko zgodi. To vam bo dalo dovolj časa za ustrezno reakcijo.

3. Počasi v zavoj, hitro iz njega

Najvarnejša in najzanesljivejša vožnja skozi zavoj pomeni, da vanj zapeljemo počasi in iz njega hitreje. To velja tako za pogon na prednji in zadnji kolesni par kot tudi za štirikolesni pogon. Zmotno je namreč prepričanje, da je hitrost skozi zavoj s sodobnim štirikolesnim pogonom lahko večja. Če boste prehitro vstopili v zavoj, vam tudi 4x4 ne bo pomagal in preprečil zdrsa proti zunanjemu robu zavoja (in morda še naprej). Postopoma torej zmanjšujte hitrost pred zavojem, in šele ko začutite, da so prednje pnevmatike našle oprijem, polagoma zavijte. Ko je avto usmerjen v zavoj in se bližate vrhu zavoja, pa lahko odločneje pohodite pedal za plin in izkoristite oprijem, ki vam ga ponuja pogon 4x4. Morda bodo prednja kolesa za trenutek še izgubila oprijem, toda že hip zatem bo sistem prenesel več navora na zadnjo os in ta bo z blagim zdrsom pomagala pri zavijanju. Tudi v tem primeru velja – odločno da, ihtavo raje ne.

S prednjim pogonom je podobno, le malce kasneje in nežneje je treba pospeševati. Pogon na zadnji kolesni par ima nekaj posebnosti, predvsem pa bo iz smeri prej nekoliko zdrsnil zadek (dokler ga ne umirijo asistenčni sistemi, t. i. prekrmarjenje), kar pomeni, da je vstop v zavoj oziroma zavijanje lažje, pospeševanje pa mora biti zmernejše.

Ali pogon 4x4 povečuje porabo? Kako vpliva na obrabo pnevmatik? Je za vožnjo potrebnega več ali manj vozniškega znanja? Kdo ga zares rabi? Razbijamo mite in odgovarjamo na vaša vprašanja. Odgovore najdete TUKAJ.

4. V hrib vedno s pravšnjo mero hitrosti

Sicer je vzdrževanje stalne hitrosti pri vožnji navkreber v snegu nujno, toda ko se znajdete pred daljšo vzpetino (še posebej zunaj utrjenih cest), je vendarle treba najprej pospešiti in vzdrževati višje vrtljaje motorja, da boste ohranili gibanje avtomobila ter predvsem dovolj moči in navora na vseh kolesih, tudi ko ta začnejo drseti. Odločen začetek vzpona je torej ključen, da prebredete sneg in se vzpnete do vrha. Pri vožnji navkreber imajo modeli s pogonom na zadnji kolesni par nekaj prednosti, saj se teža premakne nazaj in je tako oprijem zadnjih koles boljši. Vedno pa velja: vzdržujte hitrost, ne upočasnjujte in ne ustavljajte (če to ni nujno). Speljati v hrib je v snegu namreč bistveno težje.

Vožnja v snegu ima nekaj zakonitosti, ki jih je res treba upoštevati, in to ne glede na pogon in naprednost mehanike. Zagotovo in na prvem mestu: če želite na cesto v vsakem trenutku, tudi med resnim sneženjem, potem nikar ne skoparite pri nakupu zimskih pnevmatik, ki morajo poleg oznake M+S imeti še ikono triglave gore. In če nameravate zapeljati z asfalta, vam bodo snežne verige prišle še kako prav.

5. Nikar ne blokirajte koles

Predvsem pri vožnji navzdol (pa tudi sicer) bodite pozorni na prednja kolesa. Če blokirajo in začnejo drseti, avtomobila ni več mogoče pravilno nadzorovati in prav hitro ga je lahko polna vsa cesta. Kolesa lahko usmerjajo avtomobil, samo dokler se vrtijo in imajo dovolj oprijema. Zato je v tem primeru smiselno zapeljati z utrjenega in večkrat tudi zglajenega snega ali celo ob rob ceste ter tako najti boljši oprijem.

Predvsem pa je ob zmanjševanju hitrosti, in to ne le pri vožnji navzdol, pomembno, da najprej izkoristite zavorni učinek motorja. Ko in če to ni dovolj, pa začnete zavirati čim bolj nežno, da predvsem prednja kolesa ne blokirajo in izgubijo oprijema. Sicer pa imajo mnogi modeli Škoda program Off-road, pri katerem v takšnih primerih pomaga sistem Hill Descent Control, ki samodejno zavira in vzdržuje oprijem koles ter tako omogoča krmiljenje.

6. Ko je vendarle pregloboko …

Tudi za pogon 4x4 lahko stvari v snežnih razmerah včasih postanejo naporne, še posebno ob intenzivnejšem sneženju, globljem snegu in zunaj urbanih naselij. Če ste torej vendarle obstali, nikar ne obremenjujte sklopke in pogona z neusmiljenim vrtenjem koles. Predvsem poskusite izklopiti sistem za nadzor oprijema TCS oziroma ASR (stikalo z ikono avtomobila in dvema vijugama spodaj), zelo počasi in z občutkom dodati plin ter speljati, ne da bi preobremenili kolo ali kolesa. Takoj ko se bo eno od koles zavrtelo v prazno, bo težje speljati, ne glede na vse nadzorne sisteme.

Seveda lahko štiri gnana kolesa prenesejo na podlago več navora kot le dve, vendar ima tudi ta sistem omejitve. V obeh primerih je smiselno poskusiti s tehniko nihanja. Najprej zapeljite nekoliko vzvratno in takoj zatem naprej. Ko to ponovite, bo avto dobil nekaj zagona, da lahko poskusite z odločnejšim pritiskom na pedal za plin. Nekaj vrtenja koles ne bo odveč, a pretiravati ne gre. Medtem lahko poskusite obrniti volan levo ali desno, da bodo vsaj prednja kolesa lažje našla nekaj oprijema tam, kjer ni utrjenega in zglajenega snega.

7. Poigrajte se z razporeditvijo teže

Za več odločnosti pri zavijanju je mogoče uporabiti tudi prenos teže avtomobila med posameznimi manevri. Za to je potrebne nekaj vaje, ampak tako ali tako zimska vožnja zahteva nekaj prakse.

Ko zavirate, se večina teže prenese na prednjo os avtomobila in v tem primeru imajo prednja kolesa seveda več oprijema, kar je mogoče izkoristiti za istočasno zavijanje. Hkrati bo razbremenjen zadek lažje zdrsnil v zavoj (če blago popustite pedal za plin). Obratno je seveda pri pospeševanju, ko so bolj obremenjena zadnja kolesa, pri čemer imajo prednost modeli s pogonom na zadnji kolesni par, ali pri vožnji v zavoj, ko imata več oprijema obe pnevmatiki na zunanjem robu vozila. Pogonu 4x4 te pomanjkljivosti uspe dobro kompenzirati z inteligentnim prenosom moči na premo z več oprijema (ali na kolesa z več oprijema). Modeli s pogonom na en par koles pa se morajo zanašati na pomoč zapore diferenciala in drugih sistemov za vzpostavitev oprijema in stabilnosti.

8. Na brezpotjih ne bodite leni

Ta nasvet velja predvsem za lastnike SUV-modelov, toda ne samo zanje. Ko vozite na povsem neznanem terenu, ki je pokrit s snegom, in se hkrati zavedate, da pod vami ni utrjene podlage, ne bodite preveč hrabri. Pred strmim vzponom ali spustom stopite iz avtomobila, preverite, kaj je za vrhom, kako globok je sneg, ali je pod njim utrjena ali neutrjena podlaga in kako oster je prevoj na vrhu, kaj je za njim ... Pri tem bodite pozorni tudi na oddaljenost svojega vozila od tal in na to, pod kakšnim kotom lahko zapeljete na klanec, ne da bi poškodovali prednji del avtomobila.

Globino snežne odeje morate seveda preveriti tudi pred na videz nedolžnim parkiranjem na trati, ob cesti, na navoženem snegu … Ko namreč dno avtomobila nasede na stisnjenem snegu, tudi 4x4 ne pomaga več.

9. Izberite pravi vozni program

Pri znamki Škoda lahko izberete pravi vozni program, ki vam bo pomagal, da boste iz svojega avtomobila potegnili največ, kar je v danih razmerah sploh mogoče, hkrati pa ostali varni – in na cesti. Predvsem je to smiselno storiti, še preden speljete. Najbolje je v snežnih razmerah izbrati program Snow (sneg), ki bo delovanje vseh podpornih sistemov prilagodil drseči podlagi, hkrati bo menjalnik DSG deloval mehkeje in prej prestavil navzgor, motor se bo nežneje odzival na ukaze s pedala za plin, pri avtomobilih z DCC pa bo ta sistem prestavil na udobno nastavitev blažilnikov (in s tem bo več oprijema). Podobno bo deloval tudi program Off-road, ki je še bolj napreden. Športni program omogoča več zdrsa tako gnanih koles kot zadnjega para, saj sta sistem za nadzor zdrsa in ESP nastavljena bolj ležerno in tako ta program omogoča več zabave na snegu, če si jo seveda zaželite.

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Slovenija d.o.o.