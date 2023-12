Vam je všeč? Tako novost pripravlja Porsche. #foto

Tehnične podrobnosti novega macana so še vedno dobro skrite, nekaj podrobnosti za nov Porschejev adut pa je znanih - športni terenec bo dobil štirikolesno krmiljenje, pogon z dvema motorjema in sistemsko moč okrog 600 “konjev”, baterija pa bo imela kapaciteto sto kilovatnih ur. Tako velika baterija v praksi zagotavlja dosege prek 400 kilometrov. Uradnih meritev dosega po WLTP pri Porscheju sicer še niso razkrili.

Novi električni macan bo nastal na novi platformi PPE, ki prinaša tudi 800-voltno tehnologijo. Macan si bo platformo delil z audijem Q6 e-tron. Avtomobil po enoletni zamudi na ceste prihaja prihodnje leto.

Trije pravi in četrti navidezni zaslon

Porsche je zdaj razkril prvi pogled v notranjost avtomobila, kjer si zasnovo deli s taycanom in novo panamero. Na voljo bodo trije zasloni, kar je zdaj že stalnica v njihovih modelih. Zaslon pred voznikom je 12,6-palčni in je serijski, zaslona na sredini in pred sovoznikom pa sta 10,9-palčna in doplačljiva. Na tem zaslonu Porsche obljublja pretočni video in igrice za sopotnika.

Novost pa je še velik sistem za projekcijo informacij na vetrobransko steklo, ki ga bodo začinili z elementi navidezne resničnosti. Pri Porscheju pravijo, da gre za enega največjih projekcijskih sistemov trenutno v avtomobilski industriji. Tak prikaz v avtomobilih seveda ni novost, so pa praviloma do zdaj proizvajalci uporabljali manjše sisteme. Ta je še najbolj uporaben pri navigaciji, saj zna projecirati oznake na konkretne prometne pasove pred voznikom.

Foto: Porsche

Foto: Porsche